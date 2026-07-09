Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

CS2'nin Yeni Güncellemesi Bombalara Dair Bildiğiniz Her Şeyi Değiştiriyor [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

CS2'ye gelen yeni sezon güncellemesiyle birlikte C4'ün patlama alanı ve normal bombaların patlatılabilme şekli baştan aşağı değişiyor.

CS2'nin Yeni Güncellemesi Bombalara Dair Bildiğiniz Her Şeyi Değiştiriyor [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Valve, CS2 Premier Season 5 güncellemesiyle oyuna sadece yeni kozmetikler eklemekle kalmadı, rekabetçi ruhu kökten değiştirecek, kelimenin tam anlamıyla "patlayıcı" yeniliklere imza attı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Eğer C4 kurulduğunda nereye kaçacağınızı ezbere bildiğinizi sanıyorsanız tekrar düşünün çünkü bu mekanik tamamen değişiyor. Ayrıca normal bombaların patlamasında da yeni bir test süreci başladı.

C4 patlaması değişti

Yıllardır süregelen o klasik, mesafeye dayalı bomba hasarı formülü artık tarih oldu. Yeni güncellemeyle birlikte C4 patladığında, ateş ve yıkım dalgası haritanın koridorlarında âdeta bir sıvı gibi akarak köşeleri dönecek.

İyi haber şu: Akıllıca pozisyon alırsanız hayatta kalma şansınız artabilir. Valve’ın açıklamasına göre şok dalgası duvarların içinden geçmiyor ve köşeleri döndükçe gücünü kaybediyor. Yani bombaya yakın olsanız bile doğru bir siper hayatınızı kurtarabilir. Hatta özel sunucularda clbakebombdamagedebug 1 komutunu yazarak bombanın haritada izleyeceği ölümcül rotayı ve alacağınız hasarı önceden görebilirsiniz.

Normal bombalar vurarak patlatılabilecek

Güncellemenin en ilginç detayı ise Valve’ın perde arkasında test ettiği yeni bir mekanik. Şu an için sadece özel test sunucularında çalışan bir komut (mp_shoot_dropped_grenades 1), oyuncuların havadaki veya yerdeki el bombalarını vurarak patlatmasına olanak tanıyor. Bu da zincirleme reaksiyonlara kapı aralıyor. Kim bilir, belki de yakın zamanda rakiplerimizin attığı flaşı havada vurup kendi yüzlerinde patlatabileceğimiz günler gelir...

Ayrıca bu güncellemeyle efsanevi harita Cache resmî olarak geri dönerken, Overpass aktif harita havuzundan kaldırılmış durumda.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

[Temmuz 2026] PS Plus'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar Açıklandı: Toplam Fiyatı 4400 TL'yi Aşan 3 Oyun Geliyor!

[Temmuz 2026] PS Plus'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar Açıklandı: Toplam Fiyatı 4400 TL'yi Aşan 3 Oyun Geliyor!

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Resident Evil Oyunlarını Kaçırmayın: Steam’de Capcom Oyunları Büyük İndirime Girdi

Resident Evil Oyunlarını Kaçırmayın: Steam’de Capcom Oyunları Büyük İndirime Girdi

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com