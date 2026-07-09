CS2'nin Yeni Güncellemesi Bombalara Dair Bildiğiniz Her Şeyi Değiştiriyor [Video]

CS2'ye gelen yeni sezon güncellemesiyle birlikte C4'ün patlama alanı ve normal bombaların patlatılabilme şekli baştan aşağı değişiyor.

Valve, CS2 Premier Season 5 güncellemesiyle oyuna sadece yeni kozmetikler eklemekle kalmadı, rekabetçi ruhu kökten değiştirecek, kelimenin tam anlamıyla "patlayıcı" yeniliklere imza attı.

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Eğer C4 kurulduğunda nereye kaçacağınızı ezbere bildiğinizi sanıyorsanız tekrar düşünün çünkü bu mekanik tamamen değişiyor. Ayrıca normal bombaların patlamasında da yeni bir test süreci başladı.

C4 patlaması değişti

Yıllardır süregelen o klasik, mesafeye dayalı bomba hasarı formülü artık tarih oldu. Yeni güncellemeyle birlikte C4 patladığında, ateş ve yıkım dalgası haritanın koridorlarında âdeta bir sıvı gibi akarak köşeleri dönecek.

İyi haber şu: Akıllıca pozisyon alırsanız hayatta kalma şansınız artabilir. Valve’ın açıklamasına göre şok dalgası duvarların içinden geçmiyor ve köşeleri döndükçe gücünü kaybediyor. Yani bombaya yakın olsanız bile doğru bir siper hayatınızı kurtarabilir. Hatta özel sunucularda clbakebombdamagedebug 1 komutunu yazarak bombanın haritada izleyeceği ölümcül rotayı ve alacağınız hasarı önceden görebilirsiniz.

Normal bombalar vurarak patlatılabilecek

Güncellemenin en ilginç detayı ise Valve’ın perde arkasında test ettiği yeni bir mekanik. Şu an için sadece özel test sunucularında çalışan bir komut (mp_shoot_dropped_grenades 1), oyuncuların havadaki veya yerdeki el bombalarını vurarak patlatmasına olanak tanıyor. Bu da zincirleme reaksiyonlara kapı aralıyor. Kim bilir, belki de yakın zamanda rakiplerimizin attığı flaşı havada vurup kendi yüzlerinde patlatabileceğimiz günler gelir...

Ayrıca bu güncellemeyle efsanevi harita Cache resmî olarak geri dönerken, Overpass aktif harita havuzundan kaldırılmış durumda.