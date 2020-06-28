Cyberpunk 2077 İçin 25 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

CD PROJEKT RED, bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077 için yeni bir oynanış videosu yayınladı. Stüdyonun yayınladığı yeni oynanış videosu yaklaşık yarım saat uzunluğunda.

The Witcher serisinin geliştirici stüdyosu CD PROJEKT RED tarafından geliştirilen ve bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz günlerde 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınlanmıştı.

3 gün önce oyundan yeni bir oynanış videosu daha yayınlandı. Yaklaşık yarım saat süren bu oynanış videosu, CD PROJEKT RED tarafından bazı gazetecilere gönderildi. Bu 25 dakikalık yeni oynanış videosunda ise herhangi bir yorum ya da konuşma da bulunmuyor.

Cyberpunk 2077 25 dakikalık oynanış videosu

Cyberpunk 2077’nin yayınlanan bu yeni oynanış videosunun 4K çözünürlükte 30 fps’te PC platformunda gerçek zamanlı ışın izleme efektleri aktif değilken kaydedildiği biliniyor. Bu özellikler, CD PROJEKT RED tarafından düzenlenen basın etkinliğinde aktifleştirilmişti. Basının, oyunun 5 saatini oynamasına izin verilmişti.

Ancak oyunun ışın izleme teknolojisi kullanılmadan da oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 25 dakikalık bu oynanış videosunda daha önce yayınlanan 15 dakikalık oynanış videosunda yer alan görüntüler de bulunuyor. Yani oyunda geçirilen yepyeni bir 25 dakika değil.

19 Kasım 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak Cyberpunk 2077; Xbox, PlayStation ve PC platformları için ön siparişe açıldı. Oyunun ön siparişini PC için Steam ve Epic Games Store üzerinden 249 TL’ye, PlayStation için 459 TL’ye ve Xbox için 468 TL’ye verebilirsiniz. Ayrıca oyunda Türkçe ara yüz ve altyazı desteği de yer alacak.