Cyberpunk 2077'de Performansı 30 FPS Kadar Artıran Yazılm

Programcı CodeZ1LLa'nın geliştirdiği 'EZ Optimizer' adlı yazılım, Cyberpunk 2077'de performansı ekstra 30 FPS'ye kadar artırabiliyor. Yazılım hakkında daha fazla bilgi almak ve indirme linkine ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Yeni Crysis olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cyberpunk 2077 ve geliştiricisi CD PROJECT RED'in başı, bildiğiniz gibi optimizasyon sorunlarıyla dertte. Günümüzün en güçlü PC donanımlarında bile 4K'da akıcı bir deneyim sunamayan oyun, konsol tarafındaysa neredeyse tamamen oynanamaz bir halde.

Peki ya donanımınızı güçlendirmeden daha fazla performans elde etmenin bir yolu yok mu? Programcı CodeZ1LLa'nın 'EZ Optimizer' adını verdiği şey aslında tam olarak bunu yapıyor. Gizli geliştirici ayarlarını değiştirerek oyunun performansını artıran bu yazılımı kullanmak da oldukça basit ve yapmanız gereken tek şey, ilgili dosyayı Cyberpunk 2077 kurulumunun kök dizinine taşımak.

Cyberpunk 2077, EZ Optimizer ile kaç FPS veriyor?

İlgili dosyayı Cyberpunk 2077'nin kurulu olduğu kök dizinine taşıdıktan sonra seçim yapabileceğiniz 4 seçeneğiniz olacak. Bunlar sırasıyla Max Boost, Balanced (Dengeli), Default (Varsayılan) ve Disable Async Compute (Async Hesaplamayı Devre Dışı Bırak). Bu seçeneklerin açıklaması ise şu şekilde:

Max Boost : Mümkün olan en iyi görüntü doğruluğu sağlar ve performansı önemli ölçüde artırır. Bu seçenek, GeForce GTX 1060 ve altı ekran kartları için tavsiye edilir.

: Mümkün olan en iyi görüntü doğruluğu sağlar ve performansı önemli ölçüde artırır. Bu seçenek, ekran kartları için tavsiye edilir. Balanced (Dengeli): Görüntü kalitesi ve performans arasında makul bir denge sağlar. GeForce GTX 1070 Ti'dan GeForce RTX 20 serisine (Turing) kadar tavsiye edilir.

Görüntü kalitesi ve performans arasında makul bir denge sağlar. tavsiye edilir. Default (Varsayılan): Ayarları oyunun varsayılan yapılandırmasına geri döndürür:

Ayarları oyunun yapılandırmasına geri döndürür: Disable Async Compute (Async Hesaplamayı Devre Dışı Bırak): Bu seçenek, GeForce GTX SKU'ları için performansı artırmaya yardımcı olur ve NVIDIA'nın yeni RTX modelleri için önerilmez.

FPS değerlerinden de bahsetmek gerekirse geliştirici, GeForce 1070 Ti ekran kartıyla varsayılan ayarlarda ortalama 42-51 FPS aldığını belirtiyor. Dengeli moda geçildiğinde FPS 54'den 71'e yükselirken, Max Boost modunda ise FPS 51'den 80'e kadar çıktı.

Elbette, performansın GPU başta olmak üzere CPU, SSD ve diğer donanım bileşenlerinize göre değişiklik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Ancak yine de EZ Optimizer'ın, üst düzey sistemlerde bile çalıştırılmakta zorluk çeken Cyberpunk 2077 için iyi bir tercih olabileceğini söyleyebiliriz. Yine de hatırlatmakta fayda var: Üçüncü taraf geliştiricilerin tasarladığı uygulamalar herhangi bir yetkili tarafından kontrol edilmediği için sisteminize zarar verebilecek öğeler içeriyor olabilir. Bu nedenle programı yüklerken sorumluluğun yalnızca sizde olduğunu unutmayın.