Cyberpunk 2077, Yeni Nesil Oyun Konsollarını Destekleyebilir

Oyuncu kitlesi tarafından oldukça merak edilen ve beklenen yapım Cyberpunk 2077 ile alakalı yeni bir bilgi ortaya çıktı. Geliştirici ekip, Cyberpunk 2077 için şimdilik mevcut nesil oyun konsollarına odaklandıklarını ancak oyunun bununla sınırlı kalmayacağını doğruladı.

CD Projekt Red’in geliştiriciliğini yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz birkaç seneden beri gündemi fazlasıyla meşgul ediyor. Yalnızca hayranları tarafından değil, tüm oyuncu kitlesi tarafından merakla beklenen bir oyun olan Cyberpunk 2077 gerek grafikleri gerek vadettiği oynanış ve hikâye elementleriyle de birçok kişide merak ve ilgi uyandırmayı başarmıştı. Bugün, beklenen oyunun geliştiricisi tarafından ilgi çekici bir haber daha geldi.

Bir Reddit kullanıcısı, internet sitesinde bir ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsünde Cyberpunk 2077’nin resmi Twitter hesabıyla bir görüşme yaptığı görülen kullanıcı, geliştirici ekibe Cyberpunk 2077’nin bu senenin sonunda piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyun konsolları için yayınlanıp yayınlanmayacağını soruyor. Geliştirici ekip ise kesin bir cevap vermese de oyunun yeni nesil konsollara gelebileceğini belirtti.

CD Projekt Red’in önceliği mevcut nesil konsollar

CD Projekt Red ile konuşmasını Reddit’e atan kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsünde geliştirici ekip, oyunun yeni nesil konsollar için gelebileceğini belirtirken önceliklerinin mevcut nesil oyun konsolları olduğunu vurguladı. Bu konuşmadan anlayabileceğimiz üzere oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X konsolları için de geliştirilmesinin bir ihtimali bulunuyor ancak geliştirici ekip şu anda PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yoğunlaşmış durumda.

Cyberpunk 2077’nin cross-gen bir oyun olacağı söylentileri geçtiğimiz seneden beri ortalıkta dolaşıyordu. Geliştirici ekibin Twitter üzerinde yaptığı konuşma, bu iddiaları bir nevi kanıtlar nitelikte oldu. Piyasaya sürülmesine yalnızca birkaç ay kalan oyun, çıktığı zaman PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için yayınlanmış olacak. Geliştirici ekip, oyunun piyasaya sürülmesinden itibaren PlayStation 5 ve Xbox Series X konsolları için de kolları sıvayacak. Oyuncular tarafından çok beklenen Cyberpunk 2077’nin 16 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.