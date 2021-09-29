Demi Lovato: Uzaylıların Bazıları Aramızda Yaşıyor

ABD'li ünlü şarkıcı Demi Lovato, uzaylıların bazılarının insanların arasında yaşadığını iddia etti. Uzaylıları "sevgi dolu" olarak nitelendiren Lovato, önümüzdeki günlerde uzaylılarla ilgili bir program yapacak.

Geçtiğimiz yıl yaptığı "Ufo gördüm." açıklaması ile magazin dünyasını sallayan dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, yine benzer bir açıklama ile gündeme geldi. Bu kez daha da ilginç bir açıklamada bulunan Lovato, uzaylıların bazılarının insanlar arasında yaşadığını iddia etti.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında "Bence buraya gelmek için ışık yılları boyunca seyahat etmiyorlar, gerçekte bazıları çoktandır aramızda yaşıyor." ifadelerini kullanan Lovato, uzaylılar için "sevgi dolu" olduklarını söyledi. Oldukça sallantılı bir yaşantısı olan, daha önce yaptığı açıklamalarda üç kez felç, bir kez kalp krizi geçirdiğini, beyninde hasar olduğunu söyleyen şarkıcı, şu sıralar dokuzuncu hayatını yaşadığını belirtmişti...

Uzaylılarla ilgili bir program yapacak

29 yaşındaki şarkıcı, bir süredir de uzaylılarla ilgili bir program için çalışmalarını sürdürüyor. ABD'nin en yeni çevrimiçi dizi ve film platformlarından için hazırlanan "Unidentified" isimli bu programda kardeşi Dallas Lovato ve uzaylılara asla inanmayan arkadaşı Matthew Scott Montgomery ile bir keşfe çıkacak olan şarkıcı, hiçbir senaryosu olmayan bu programda uzaylıların izini sürecek. Önümüzdeki günlerde gala yapacak olan Unidentified, toplamda dört bölümden oluşacak bir yapım olarak karşımıza çıkacak...