Destruction AllStars'ın Çıkış Tarihi 2021'e Ertelendi

Bugün bir blog yazısı paylaşan Sony, haziran ayında PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olarak duyurulan Destruction AllStars'ın 2021'e ertelendiğini duyurdu. Blog yazısında ön sipariş verenlere para iadesi yapılacağı belirtildi.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, önümüzdeki ay içerisinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Japon firma, haziran ayında gerçekleştirilen etkinlik sırasında PlayStation 5 için gelecek birçok oyun duyurmuştu. Bu oyunlardan biri de normalde PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanan Destruction AllStars'tı.

Bugün bir blog yazısı paylaşan Sony, Destruction AllStars'ın çıkış tarihinin kasım ayından 2021 yılına ertelendiğini duyurdu. Kötü haberin yanında bir de iyi haber veren şirket, oyunun piyasaya çıktıktan sonraki iki ay boyunca PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacağını söyledi. Blog yazısında ayrıca oyunu ön sipariş verenlere geri ödeme yapılacağı da belirtildi.

Destruction AllStars nasıl bir oyun?

İngiltere merkezli oyun stüdyosu Lucid Games tarafından geliştirilen Destruction AllStars, 1995 yılında piyasaya sürülen Destruction Derby ve günümüzün en popüler araba futbol oyunu Rocket League'e benzer bir deneyim vadediyor. Oyunda amaç, mümkün olduğunca çok araç patlatmak ve arenanın galibi olmak.

16 oyunculu çevrimiçi maçlara katılabileceğiniz bu oyunda, her aracın kendine has bazı yetenekleri bulunuyor. Araçlarda olduğu gibi, oyundaki karakterlerin de kendine özgü yetenekleri var ve dilerseniz araçtan inip mücadeleye yaya olarak devam edebiliyorsunuz. Zorluklar ise yalnızca rakiplerle sınırlı değil; pistte de çeşitli engeller ve tuzaklar yer alıyor. Yapmanız gereken ise tüm bu zorlukları atlatıp zafere ulaşmak.

PlayStation 5, 19 Kasım 2020'den itibaren ülkemizdeki raflarda yerini alacak. Çıkış oyunlarından biri olan Destruction AllStars 2021'e ertelenmiş olsa da hâlâ Sackboy: A Big Adventure, Astro's Playroom ve Spider-Man: Morales gibi oynanacak birçok oyun bulunuyor. Sony ayrıca, Destruction AllStars'tan yeni bir fragman ve oyunla ilgili bilgilerin önümüzdeki hafta geleceğini söylüyor.