DEVA Partisi, Teknoloji Odaklı Atılım Planını Açıkladı

DEVA Partisi, teknolojiye odaklandıkları ve Türkiye’nin gerekliliklerini ortaya koyan ‘Yarına Atılım Planı’nı açıkladı. Açıklanan planda yazılımdan teknolojik araç gereçlere kadar birçok konuya değinildi.

Ali Babacan’ın kurucusu olduğu DEVA partisinin Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın ve Ali Babacan, bu akşam “Yarına Atılım Planı” adını verdikleri teknoloji odaklı atılım projelerini sundu.

Toplantıda Türkiye’nin şu anki teknolojik yeterlilikleri ve gelecekteki muhtemel teknoloji planları hakkında açıklamalar yapıldı.

Yarına atılım eylem planı:

Ali Babacan, yapılması gereken en önemli şeyin “Teknolojiyi çok merkezi bir konuma koyup bununla ilgili ayır bir bakanlık kurulması” olduğunu açıkladı. Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın ise Yarına Atılım projesinin temel başlıklarından söz etti.

Bu başlıklardan ilki 5H projesi oldu. Hızlı, her yerde, hesaplı, hizmet odaklı ve hür internet projesi olan 5H projesinin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’de var olan 400 bin km olan fiber altyapının hem internet kalitesi hem de 5G’ye geçiş için en az 1 milyon kilometreye çıkarılması gerektiğinden bahseden Dalgın, hastane, okul, yurt, üniversite ve diğer kamusal alanlarda “süper hızlı” internet olması gerektiğini, bunun bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.

6-25 arasındaki öğrencilerin ve gençlerin interneti verimli bir şekilde kullanabilmesi için bu yaş aralığındaki kişilere internetin tamamen ücretsiz olması gerektiği açıklandı. Bu internetlerin ücretlerinin ise iletişim vergileriyle ödeneceğini açıklayan Dalgın, bu projenin gelecekteki eğitimde çok büyük rol oynadığını da belirtti.

Teknolojik araç gereç fiyatları:

Burak Dalgın ayrıca internet erişim fiyatlarının ve bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve oyun konsolu gibi teknoloji araç gereçlerin fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu ürünlerdeki verginin düşürülmesi gerektiğini belirtti. Bu ürünlerin bir lüks olmadığını ve günümüzde bir noktada ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Dalgın, öğrencilerin gelir düzeylerine göre onlara teknolojik ekipman ve yazılım desteği verilmesi gerektiğinden de bahsetti.

Eğitimde teknolojinin büyük rol oynadığı ve ilköğretimden itibaren veri okuma, sosyal medya okuryazarlığı ve güvenli internet gibi konuların çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirten Dalgın, liselerde seçmeli olarak yapay zekâ, girişimcilik ve siber güvenlik dersleri verilmesi gerektiğini açıkladı. Lisedeki öğrencilerin mutlaka algoritma ve temel programlama öğrenmesi gerektiğini savunan Dalgın, bu eğitimlerin Türkiye’nin geleceği için zorunlu olduğunu söyledi.

Freelance çalışanların ve start-up kurucularının da sosyal güvenlik ve diğer alanlarda korunmasını sağlayarak bu kişilerin güvence altına alınmasının ve desteklenmesinin şart olduğu da açıklandı.

Girişimcilik seferberliği:

Girişimcilerin de e-Devlet üzerinden işlerini kolayca halledebilmesi için onlara uygun hizmetlerin e-Devlet’e eklenmesi gerektiğini ve girişimcilere her türlü desteğin sağlanması gerektiği belirtildi. Tarım, sağlık alanlarında ve kobilere destek konusunda teknolojik atılımların hayati önem taşıdığını söyleyerek orman yangınlarında kullanılacak dronların potansiyel orman yangınlarının önüne geçilebileceği de vurgulandı.

PayPal ve diğer uluslararası ödeme sistemlerinin ve Uber gibi hizmetlerinin önünün açılmasının hem ulusal hem küresel anlamda önemli olduğunun da altı çizildi.

Yapılan toplantıda ayrıca ABD’deki Silikon Vadisi’ne de bir büyükelçi atanması gerektiği açıklandı.

“Mühür ve imza kalkmalı”

Devlet dairelerinde kâğıt, mühür ve imza gibi olayların kaldırılması gerektiğini ve ikinci el alım satım gibi durumlarda e-Devlet üzerinden e-imza sisteminin kullanıma girmesi gerektiği açıklandı.

Bu projelerin ülkedeki herkesin kullanacağı şekilde tasarlanması gerektiğini söyleyen Dalgın, ilkokul öğrencilerinden emeklilere kadar herkesin bu teknolojileri aktif şekilde kullanabileceği şekilde olması gerektiğini söyledi.

Yapılan sunumun sonunda katılımcılara ve isteyen herkese birer adet NFT de hediye edildi.