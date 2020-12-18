DHL, F1 Oyuncuları İçin Büyük Ödüllü Bir Yarışma Başlattı

Formula 1 Resmi Lojistik İş Ortağı DHL, F1 oyuncularına iki muhteşem ödül vereceği fazlasıyla zorlu bir yarışma başlattı. Bu yılki e-spor şampiyonasında Joni Törrmälä tarafından atılan en hızlı turdan daha iyisini yapabilen oyuncu, F1 e-spor şampiyonasına girme yolunda bir adım atacak.

Özellikle bu yıl yeni pistlerin de takvime eklenmesiyle büyük bir popülerlik kazanan Formula 1, yalnızca fiziksel yarışlarıyla gündemde değildi. Formula 1, aynı zamanda son yıllarda düzenlenen e-spor şampiyonasıyla da tartışılıyordu. Formula 1'in e-spor şampiyonası, tıpkı gerçekte olduğu gibi hem takımlar hem de sürücüler olarak iki klasmanda rekabete ev sahipliği yapıyordu.

Pazar günü sona eren Formula 1 2020 sezonunun ardından dün Formula 1 2020 e-spor şampiyonası da sona erdi. Alfa Romeo Racing OLREN F1 Esports takımından Jarno Opmeer, sürücüler şampiyonluğunu kazanırken Red Bull Racing Esports takımı takımlar şampiyonluğunu lider olarak tamamladı.

DHL, biten sezonun ardından zorlu bir yarışma başlattı:

Formula 1 e-spor sezonu bu yıl sona ermişken Formula 1 Resmi Lojistik İş Ortağı DHL, sezonun ardından tüm F1 meraklılarını bir yarışmaya davet etti. DHL, F1 severleri 2020 sezonunda Scuderia AlphaTauri Esports takımından Joni Törmälä'nın Meksika Grand Prix'inin düzenlendiği Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde sahip olduğu en hızlı tur zamanını tazelemelerini istedi.

1:13:747'lik tur zamanını kırabilen ve diğer oyuncular arasında en hızlı tur zamanına sahip olan oyuncularaysa büyük bir ödül verilecek. Oyuncular, 2021 F1 Esports Series Time Trial'da yer alma şansını yakalayacaklar ve böylece F1 Sports Series'de simülasyon yarışçısı olmaya bir adım atabilecekler.

Ödül, yalnızca bununla sınırlı değil. En hızlı turun sahibi olan oyuncu, Formula 1 tarafından lisanslanan Fanatec CSL Elite F1 setine de sahip olacaklar. Yarışmaya herhangi bir platformdaki F1 2020 oyununda turunuzu atarken çekeceğiniz videoyla katılabileceksiniz. Yarışma için takip etmeniz gereken bazı kurallar ve oyun ayarları şu şekilde:

Oyun ayarları:

Oyun Modu (Game Mode): Time-trial

Time-trial Çağ (Era): Modern F1 Araçları

Modern F1 Araçları Destekler (Assists): Yok - Hepsi kapalı

Yok - Hepsi kapalı Hava (Weather): Temiz (Clear) / Kuru (Dry)

Temiz (Clear) / Kuru (Dry) Zaman(Time of Day): Resmi (Official)

Resmi (Official) Pist: Meksika (Mexico)

DHL tarafından düzenlenen bu yarışmaya kendi kaydınızı göndermeniz için son tarih 6 Ocak 2021. 13 Ocak günü kazananın açıklanacağı yarışmaya göndereceğiniz oyun dışında herhangi bir ses olmamasından, kaydın tekrar modundan alınmamış olduğundan, tur zamanının ve ismin görülür olduğundan emin olun. Başvurularınızı buraya tıklayarak yapabilirsiniz.