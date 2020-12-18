"Back 4 Blood"un Oynanış Videosu Yayınlandı

Warner Bros. Games, 2021 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni oyunu "Back 4 Blood" için bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında oyunun ön gösterimini de yapan şirket, Back 4 Blood'un neler sunacağını ortaya koydu.

Warner Bros., 2021 yılında yepyeni bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Zombi temalı bir oyun olarak karşımıza çıkacak ve farklı oyun modlarına sahip olacak Back 4 Blood, co-op nişancı türünü seven oyuncuları bir araya getirecek.

Back 4 Blood'la ilgili bir etkinlik düzenleyen Warner Bros., oyunun ön gösterimini gerçekleştirdi. Böylelikle oyunun neler sunabileceği de ortaya çıkmış oldu. Yapılan açıklamalarda Back 4 Blood'un kapalı beta sürecine bugün itibarıyla başlanacağı duyuruldu. Ancak ülkemizdeki oyuncular, bu kapalı beta sürecine ne yazık ki dahil olamıyorlar.

Back 4 Blood, tüm platformlarda oynanabilecek

Back 4 Blood'un hikayesi, küresel bir salgından sonra hayatta kalan insanların zombilerle mücadelesini ele alıyor. Eşli olarak da oynanabilen bir hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood'un çevrimiçi çok oyunculu mücadele modu ve oyun kurucusunun tercihlerine göre şekillenebilen bir oyun modu daha bulunuyor. Oyuncular, Back 4 Blood'un piyasaya sürülmesiyle tüm bu modları deneyimleyebilecekler.

Back 4 Blood'un önemli özelliklerinden bir tanesi, bu oyunun tüm platformlarda oynanabilecek olması. Bu bağlamda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC oyuncuları, Back 4 Blood deneyimini yaşama imkanı yakalayacaklar. Warner Bros. Games, oyunu 22 Haziran 2021'de tüm dünyada yayınlamayı planlıyor.

Back 4 Blood oynanış videosu