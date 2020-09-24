Türkiye’deki Dijital Aboneliklerin Fiyatı Ne Kadar?

Dünyada artan içeriğin sonucu olarak dijital abonelikler artmaya başladı. Oyun, film, müzik gibi pek çok farklı alan için dijital servisler ortaya çıkıyor. Peki bu dijital abonelikler ülkemizde kaç TL’den satılıyor? Bugün bunlara bakacağız.

Özellikle son 5 yıldır her gün farklı bir ürünün abonelik sistemi çıkmaya başladı. Müzik, çevrimiçi yayın, oyun, bulut depolama platformları derken az miktarda da olsa çok fazla şeye aylık olarak ödeme yapıyoruz. Peki hangi platformlar daha uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sizlere dijital servislerin aylık ödeme tutarını listeleyeceğiz.

Özellikle Amazon Prime’ın iddialı bir fiyatla Türkiye pazarına girmesinin ardından daha fazla konuşulmaya başlanan abonelik fiyatları, artık hayatımızın pek çok noktasında bulunuyor. Elektrik, su faturası öder gibi Netflix, Spotify faturası da ödüyoruz. Peki bu abonelikler bizden kaç TL istiyor? Hazırsanız listemize başlayalım.

Hangi abonelik servisi ne kadar para istiyor?

Online müzik platformları

Spotify

Bireysel paket: 17,99 TL

Aile: 26,99 TL

Öğrenci: 8,99 TL

Apple Music

Bireysel paket: 13,99 TL

Aile: 20,99 TL

Öğrenci: 6,99 TL

Deezer

Premium: 17,99 TL

Aile: 26,99 TL

HiFi: 26,99 TL

YouTube Music

Premium: 13,99 TL

Aile: 20,99 TL

Öğrenci: 6,99 TL

Fizy

Premium: 17,99 TL

Öğrenci: 8,99 TL

Muud

Premium: 7,99 TL

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformları

Netflix

Temel: 17,99 TL

Standart: 29,99 TL

Özel: 41,99 TL

Amazon

Prime: 7,99 TL

YouTube Premium

Bireysel: 16,99 TL

Aile: 25,99 TL

Turkcell TV+

Premium TV+: 17,99 TL

BluTV

Standart: 22,9 TL

Oyun platformları

PlayStation Plus

1 Aylık: 23,99 TL

3 Aylık: 74,99 TL

12 Aylık: 179,99 TL

Xbox Game Pass

Konsol: 29,99 TL

Bilgisayar: ilk ay 5 TL, sonraki aylarda 29,99 TL

Ultimate: ilk ay 5,90 TL, sonraki aylarda 44,99 TL

Bulut depolama servisleri

Google One

100 GB: 5,79 TL

200 GB: 11,59 TL

2 TB: 28,99 TL

iCloud

50 GB: 6,49 TL

200 GB: 19,99 TL

2 TB: 64,99 TL

Lifebox (Turkcell)

50 GB: 4,99 TL

100 GB: 8,49 TL

250 GB: 9,9 TL

500 GB: 13,49 TL

2,5 TB: 49,99 TL

Dijital Depo (Türk Telekom)

50 GB: 4,99 TL

500 GB: 13,99 TL

1 TB: 19,99 TL

Güvenli Depo (Vodafone)

50 GB: 6 TL

100 GB: 9 TL

500 GB: 12 TL

1 TB: 15 TL

Şu anda Türkiye’de en sık kullanılan abonelik tabanlı platformlar bu şekilde. Bunlar dışında televizyon aboneliklerinin yanında internet üzerinden de yayınlar verip içerikler paylaşan D-Smart, Digitürk gibi şirketler bulunuyor, ancak bunların sistemleri çok daha farklı olduğu için listeye dahil etmedik.