COVID-19 salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız bugünlerde, dijital içeriklere olan ilgimiz muazzam derece artmış durumda. Bundan yola çıkan Türk Telekom, dijital verileri güvenle saklamayı sağlayan Dijital Depo servisine yeni üye olan herkese ilk üç ay ücretsiz 25 GB depolama alanı hediye ediyor.

Dijitalleşen dünyada verilerimizi güvenle saklamak ve paylaşmak, her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Bilhassa, koronavirüs nedeniyle dijital içerik kullanımı zirve noktaya ulaşmış durumda.

Piyasada dijital verilerinizi saklayabileceğiniz pek çok bulut depolama servisi bulunuyor. Türk Telekom’un müşterilerine sunduğu Dijital Depo da bu servislerden bir tanesi. Dijital evraklardan fotoğraflara, müziklerden videolara kadar pek çok türde veriyi güvenle depolamanızı ve paylaşmanızı sağlayan servis, kullandığınız tüm cihazlardan verilere kolaylıkla erişmenize imkan tanıyor.

Dijital Depo, kullanıcıların fotoğraf, doküman, müzik ve videolarını güvenli bir bulut alanında saklamasına imkan veriyor

Kullanıcıların karşısına sürpriz bir kampanya ile çıkan Türk Telekom, Dijital Depo’ya “Evdendegüzel” koduyla yeni üye olan herkese ilk üç ay ücretsiz 25 GB depolama alanı hediye ediyor. Üstelik, servisi kullanmak ve kampanyadan yararlanmak için Türk Telekom müşterisi olmanız da gerekmiyor.

Peki, bu fırsattan faydalanmak için hangi adımları izlemeniz gerekiyor? Öncelikle buradan uygulamayı indiriyorsunuz. Ardından uygulamayı açıp, Dijital Depo servisine üye oluyorsunuz. Sonrasında ise “Ayarlar” menüsü altındaki promosyon kodu alanına “Evdendegüzel” kodunu yazarak, ücretsiz 25 GB Dijital Depo paketini almaya hak kazanıyorsunuz. İşte bu kadar.

Dijital Depo ile yedeklenen dosyalara farklı cihazlardan kolayca ulaşabiliyorsunuz

Türk Telekom, kullanıcıların ilk üç aylık kullanımdan sonra 2 GB kota ile Dijital Depo’dan ücretsiz yararlanmaya devam edebileceklerini söylüyor. Akıllı telefon kullanıcılarına özel hazırlanan bulut servisinde 4.99 TL'den başlayan fiyatlarla 50 GB, 500 GB ve 1 TB depolama alanları sunulduğunu da söylemiş olalım. iOS ve Android İçin 'Dijital Depo' uygulamasını buradan indirebilirsiniz.