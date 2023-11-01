Gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat, beraberindekilerle gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde yaşanan gözaltı süreci hâlâ devam ediyor. Peki ikili ne ile suçlanıyor?

Uzun zamandır Türkiye'nin gündemini meşgul eden internet fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yürütülen soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra onlarca kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürülen isimler arasında Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Sıla Doğu da vardı. Sıla Doğu, yaşananlarla ilgili olarak sosyal medyadaki görüntüleriyle tepkilerin odak noktasına yerleşmişti...

Gözaltına alınma anları, kameralara böyle yansıdı:

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Polat çiftinin mal varlıklarına el koyulmuş, iş yerleri ile sahip oldukları bazı mülklerde arama yapılmıştı. Gerçekleştirilen aramalarda telefonlar, bazı belgeler ve bilgisayarlar da inceleme altına alınmıştı.

Birkaç gün önce özür dilediler:

Engin Polat, daha birkaç gün önce konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve herkesten özür dilemişti. Engin Polat'ın paylaşımı, Dilan Polat'ın Instagram sayfasında da paylaşılmıştı. Tabii önceki süreçte yaşananları da unutmamak lazım. Çok ciddi iddialarla gündeme gelen Polat çifti ile ilgili bir rapor hazırlayan MASAK, yüz milyonlarca liralık şüpheli işlem tespit edildiğini açıklamıştı. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak...