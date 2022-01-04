Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın yaşadığı trajik hayatı konu alan film Dilber Ay’dan ikinci fragman bugün paylaşıldı. Fragmanda filmden yeni görüntüler de yer aldı.

Besteleriyle Türkiye'de pek çok kişinin aklına kazınan, yaşadığı trajik hayatına rağmen pes etmeyerek örnek olan Dilber Ay’ın hayatı, film olarak beyaz perdeye taşınıyor. 1956 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen ve 29 Nisan 2019’da 63 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve oyuncu Dilber Ay’ın filminden yeni bir fragman geldi.

Büşra Pekin’in Dilber Ay’ı canlandırdığı filmin fragmanı, Ay’ın çocukluğundan itibaren hayatında yaşadığı zorluklara odaklanıyordu. Filmden paylaşılan ikinci fragmanda Büşra Pekin’in sesinden Meyrik ve Noldu Gardaş isimli iki türkü kullanıldı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın oturduğu filmin fragmanı şu şekildeydi:

Dilberay fragmanı:

Kahramanmaraş’ta 8 çocuklu fakir bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Dilber Ay, çadırda başladığı hayatı boyunca birçok trajedi yaşadı. 13 yaşında para karşılığında kendinden yaşça büyük bir adama satılan Dilber Ay, bu kişiyle zorla evlendirildi ve çocuk sahibi oldu. Çocukluğu boyunca şarkı söylediği için fiziksel şiddet gördü.

Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen filmin oyuncu kadrosunda Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler yer alıyor. Film, CJ Entertainment aracılığıyla 4 Şubat’ta vizyona girecek.