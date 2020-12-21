Oyuncuların birbirleri ile sesli ve yazılı iletişim kurmasını sağlayan Discord, 100 milyon oyuncu barajını geçerek 7 milyar dolarlık değere ulaştı. Discord, halihazırda pek çok oyun stüdyosundan daha değerli durumda.

Bir sesli ve yazılı iletişim uygulaması olarak tanımlayabileceğimiz Discord, yalnızca beş yıl önce yayınlanmış olmasına rağmen PC oyuncuları arasında son derece hızlı bir şekilde yayıldı. TeamSpeak'in en sevilen özelliklerini, daha kompleks özelliklerle birleştiren Discord, bugün pek çok oyun stüdyosundan daha değerli bir uygulama haline gelmiş durumda.

Şirkete yakın kaynaklarca paylaşılan bilgilere göre Discord, piyasaya sürülmesinden 5 yıl sonra 7 milyar dolar değere ulaşarak bir oyun içi iletişim aracı olarak Resident Evil serisinin yaratıcısı Capcom (3.44 milyar dolar) ve NBA 2K serisinin yaratıcısı 2K Games (3.22 milyar dolar) gibi oyun stüdyolarından daha değerli olmayı başardı.

Discord, yalnızca 5 yılda 100 milyon kullanıcı barajını aştı

Discord’un bu denli değerli bir uygulama haline gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de son bir yıl içinde kullanıcı sayısını neredeyse ikiye katlamış olması. Görüntülü arama, ekran paylaşımı, Steam entegrasyonu gibi özellikler, Discord’u çok daha işlevsel bir araç haline getirirken; koronavirüs pandemisi nedeniyle iletişim araçlarının popülerleşmesi, Discord’un 100 milyon kullanıcı barajını aşmasını sağladı.

Aslına bakacak olursak oyunseverler, Discord’dan önce de 3. parti oyun içi iletişim araçları kullanıyorlardı ancak bu araçlardan en popülerleri olan TeamSpeak ve Skype, oyuncuların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyordu. Discord, oyunculara çok daha gelişmiş bir iletişim aracı sunarak bu açığı kapatmış ve milyonlarca oyunseverin takdirini kazanmış durumda.