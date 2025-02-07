Disney olyunları Steam'de %75'e varan oranda çok kısa süreliğine indirime girdi.

Dünyanın en büyük oyun mağazası Steam, sürekli indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Bunlardan biri de yayıncı bazlı indirimlerdi. Birçok oyun devine ait yapımlar bu tarz kampanyalarla indirime giriyordu. Şimdi ise Disney odaklı bir yayıncı indirimi başlatıldı.

Steam’in Disney indirimlerinde herkesin aklına kazınan ikonik karakterleri içeren klasik oyunlarda %75’lere varan oranda indirimler sunuluyor. Kampanya, 10 Şubat’a kadar devam edecek. Yani çok kısa bir süreniz var.

Disney indiriminde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Cars: Radiator Springs Adventures 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Cars 2: The Video Game 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Disney Universe 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Disney Planes 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Disney's Tangled 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) LEGO Indiana Jones: The Original Adventures 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol 7,99 dolar 1,99 dolar (%75) Star Wars - The Force Unleashed 10,49 dolar 3,67 dolar (%65) Star Wars: The Force Unleashed II 10,49 dolar 3,67 dolar (%65) Star Wars Complete Collection 134,31 dolar 106,46 dolar (%21)

Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.