Dünyanın en büyük oyun mağazası Steam, sürekli indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Bunlardan biri de yayıncı bazlı indirimlerdi. Birçok oyun devine ait yapımlar bu tarz kampanyalarla indirime giriyordu. Şimdi ise Disney odaklı bir yayıncı indirimi başlatıldı.
Steam’in Disney indirimlerinde herkesin aklına kazınan ikonik karakterleri içeren klasik oyunlarda %75’lere varan oranda indirimler sunuluyor. Kampanya, 10 Şubat’a kadar devam edecek. Yani çok kısa bir süreniz var.
Disney indiriminde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Cars: Radiator Springs Adventures
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Cars 2: The Video Game
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Disney Universe
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Disney Planes
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Disney's Tangled
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|LEGO Indiana Jones: The Original Adventures
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol
|7,99 dolar
|1,99 dolar (%75)
|Star Wars - The Force Unleashed
|10,49 dolar
|3,67 dolar (%65)
|Star Wars: The Force Unleashed II
|10,49 dolar
|3,67 dolar (%65)
|Star Wars Complete Collection
|134,31 dolar
|106,46 dolar (%21)
Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.