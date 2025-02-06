Her ay PlayStation Store’da yeni bir oyun kampanyasıyla karşımıza çıkan Sony, şimdi de bağımsız oyunlarda önemli fırsatlar sunan “PlayStation Indies” isimli yepyeni bir kampanya başlattı.
PlayStation Indies kapsamında 2 binden fazla oyun %90’a varan oranda indirime girdi. Aralarında gerçekten “gizli mücevherler” olarak nitelendirebileceğimiz yapımlar var. Bu yüzden kampanyaya göz atmanızı öneririz. İndirimin 20 Şubat’a kadar devam edeceğini belirtelim
.PlayStation Indies kampanyasında fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Ark: Survival Ascended (PS5)
|1.599 TL
|1.039,35 TL (%35)
|Gang Beasts (PS4)
|699 TL
|279,60 TL (%60)
|Sifu (PS5, PS4)
|1.399 TL
|489,65 TL (%65)
|Hello Neighbor (PS4)
|1.049 TL
|262,25 TL (%75)
|Hello Neighbor 2 (PS5, PS4)
|1.399 TL
|559,60 TL (%60)
|Entoria: The Last Song
|1.199 TL
|839,30 TL (%30)
|Bus Simulator (PS4)
|1.049 TL
|367,15 TL (%65)
|Jusant (PS5)
|875 TL
|481,25 TL (%45)
|The Long Dark (PS4)
|1.049 TL
|524,50 TL (%50)
|Scorn (PS5)
|1.399 TL
|629,55 TL (%55)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynatabileceğiniz belirtelim.
PlayStation'da devam eden bir diğer kampanya olan "Eleştirmenlerin Seçimi"nde fiyatı düşenler için: