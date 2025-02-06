PlayStation'da 2 Binden Fazla Bağımsız Oyun %90'a Varan Oranda İndirime Girdi! İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar

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PlayStation, bağımsız oyunlarda indirimler sunan "PlayStation Indies" kampanyası başlattı. Gizli mücevherleri de içeren bu kampanyada %90'a varan indirim sunuluyor.

Her ay PlayStation Store’da yeni bir oyun kampanyasıyla karşımıza çıkan Sony, şimdi de bağımsız oyunlarda önemli fırsatlar sunan “PlayStation Indies” isimli yepyeni bir kampanya başlattı.

PlayStation Indies kapsamında 2 binden fazla oyun %90’a varan oranda indirime girdi. Aralarında gerçekten “gizli mücevherler” olarak nitelendirebileceğimiz yapımlar var. Bu yüzden kampanyaya göz atmanızı öneririz. İndirimin 20 Şubat’a kadar devam edeceğini belirtelim

.PlayStation Indies kampanyasında fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Ark: Survival Ascended (PS5) 1.599 TL 1.039,35 TL (%35)
Gang Beasts (PS4) 699 TL 279,60 TL (%60)
Sifu (PS5, PS4) 1.399 TL 489,65 TL (%65)
Hello Neighbor (PS4) 1.049 TL 262,25 TL (%75)
Hello Neighbor 2 (PS5, PS4) 1.399 TL 559,60 TL (%60)
Entoria: The Last Song 1.199 TL 839,30 TL (%30)
Bus Simulator (PS4) 1.049 TL 367,15 TL (%65)
Jusant (PS5) 875 TL 481,25 TL (%45)
The Long Dark (PS4) 1.049 TL  524,50 TL (%50)
Scorn (PS5) 1.399 TL 629,55 TL (%55)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynatabileceğiniz belirtelim.

PlayStation'da devam eden bir diğer kampanya olan "Eleştirmenlerin Seçimi"nde fiyatı düşenler için:
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