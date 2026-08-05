Disney, TikTok İçerik Üreticilerine Marvel ve Star Wars Evrenlerinden Karakterle Video Yapma İzni Verdi

Disney, hayran videoları ve edit kültürüne yönelik oldukça nadir görülen bir adım attı. TikTok ile imzalanan yeni ortaklık anlaşması kapsamında içerik üreticileri; Marvel, Star Wars, Pixar ve FX gibi dev franchise'lara ait yüzlerce dizi ve filmdeki karakter, sahne ve materyalleri kendi dikey videolarında kullanabilecek.

Disney, yıllardır sıkı bir şekilde koruduğu telif hakları politikasında ezber bozan bir esnekliğe gidiyor. Şirket, TikTok ile yaptığı yeni iş birliği doğrultusunda hayran edit'lerine ve remix videolarına resmî izin vermeye hazırlanıyor. Anlaşma sayesinde TikTok kullanıcıları; Marvel, Star Wars, Pixar ve FX gibi popüler markalara ait yüzlerce dizi ile filmin sahnelerini ve karakterlerini kendi kısa videolarında kullanabilecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Önümüzdeki aylarda ABD'de bir pilot program olarak başlatılması planlanan projenin, ilerleyen süreçte diğer ülkelere de genişletilmesi hedefleniyor. İlk etapta hangi içerik üreticilerine erişim verileceği ya da tam olarak hangi film ve dizilerin kataloğa ekleneceği şimdilik açıklanmış değil.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

TikTok videoları Disney+ uygulamasına geliyor

Söz konusu ortaklık, lisanslı kliplerin yalnızca TikTok platformu içerisinde kalmasının ötesine geçiyor. Anlaşmaya göre Disney, TikTok üreticilerinin hazırladığı en başarılı içerikleri seçecek ve bunları Disney+ mobil uygulamasındaki dikey video sekmesi olan "Verts" üzerinden dağıtacak. Bu adım, TikTok videolarının ilk kez bu tarz bir ortaklıkla farklı bir dijital yayın platformunda yer alması anlamına geliyor.

TikTok kullanıcılarının her gün ortalama 6,5 milyon film ve dizi odaklı paylaşım yaptığı ve izleyicilerin neredeyse yarısının platformda gördüğü bir yapımı daha sonra izlemeye başladığı ifade ediliyor. Disney hâlihazırda hayran kuramlarından, tepki videolarından ve komik edit'lerden organik pazarlama desteği alıyordu. Bu hamle ile şirket, hayran topluluğunun yaratıcılığını doğrudan resmî onay mekanizmasına bağlamayı ve bu popüler içerikleri ana platformuna çekerek izlenme oranlarını artırmayı amaçlıyor.