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Dizel Araca Benzin Koyulursa Ne Olur? (Mümkünse Kontağı Bile Çevirmeyin)

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Akaryakıt istasyonunda pompayı yanlış seçmek birkaç saniyelik bir dikkatsizlikten ibaret. Ancak dizel bir otomobile benzin doldurulduğunda ortaya çıkan sonuç, yalnızca aracın biraz kötü çalışmasından ibaret olmayabilir.

Dizel Araca Benzin Koyulursa Ne Olur? (Mümkünse Kontağı Bile Çevirmeyin)
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Bunun temel nedeni, dizel yakıtın motora enerji sağlamasının yanında yakıt sistemindeki hareketli parçaların yağlanmasına da yardımcı olması. Benzin ise bu konuda dizelin yerini tutmadığı için özellikle yüksek basınçlı yakıt sistemlerinde sürtünmeyi artırabiliyor.

Peki gerçekten dizel motora benzin koyulursa ne olur? Gelin inceleyelim.

İçerikten Görseller

Dizel Araca Benzin Koyulursa Ne Olur? (Mümkünse Kontağı Bile Çevirmeyin)
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Codex Görseli 24 Eyl 2026 00_35_39
Codex Görseli 24 Eyl 2026 00_38_15

Dizel motora benzin koymak ne gibi bir sorun oluşturur?

ljkhg

Dizel motorlarda yakıtın motor içindeki yolculuğu, yalnızca yanma odasına ulaşıp yanmasından ibaret değil. Özellikle modern dizel araçlarda yakıt, yüksek basınçlı pompa ve hassas enjektörlerden geçerek motora gönderiliyor. Bu sistemde dizel yakıtın belirli bir yağlayıcılık özelliği bulunuyor ve hareketli parçaların aşırı sürtünmesini önlemeye yardımcı oluyor.

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Benzin eklendiğinde ise yakıtın bu yağlama özelliği azalıyor. Benzinin çözücü özelliği de sistemdeki yağlayıcı tabakanın etkisini azaltabildiğinden pompa ve diğer parçalar daha fazla sürtünmeye maruz kalabiliyor. Yani sorun “Dizel motor benzini yakamaz” demek değil, yanlış yakıtın dizel aracın hassas yakıt sisteminin çalışma koşullarını bozması.

Motor çalıştırılmazsa ne olur?

Codex Görseli 24 Eyl 2026 00_35_39

Yanlış yakıtın depoya doldurulduğunu henüz motoru çalıştırmadan fark ettiyseniz en avantajlı senaryodasınız. Çünkü motor çalışmadığı sürece yanlış yakıtın yakıt sistemi boyunca dolaşması ve yüksek basınçlı parçalarla uzun süre temas etmesi engellenmiş olur.

Ancak burada sadece motoru çalıştırmak yetmez. Mümkünse kontağı da açmamak gerekir. Bazı araçlarda kontak çevrildiğinde yakıt sistemi devreye girebiliyor ve depodaki yakıt, yakıt hatlarına gönderilebilir. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey, aracı boşa almak ve bir yardım çağırmaktır.

Peki araç çalıştırılırsa ne olur?

Kontağı çevirdiğiniz an benzin depodan çıkar, yüksek basınçlı pompaya ve enjektörlere hücum eder. Sonucunda ise düzensiz çalışma, tekleme, vuruntu ve aniden stop eden bir motorla karşılaşabilirsiniz.

Benzinle dolmuş dizel yakıt sistemi aracı yıpratmaya başlar. Hasarın boyutu da süre uzadıkça katlanarak artar. Enjektörlerde ve pompada oluşan metal sürtünmesi, sisteme küçük parçacıklar yayar. Bu durumda sadece depoyu boşaltmak yetmez, tüm sistemi yenilemek gerekebilir.

Benzinin miktarı önemli mi?

Codex Görseli 24 Eyl 2026 00_38_15

Burada yapılacak en büyük hata “Zaten benzin çok azdı, ne olacak?” yanılgısına düşmektir. Benzin ne kadar az olsa da miktarı her koşulda risk taşıyor. Bazı kaynaklara göre 5 litre benzin bile araç çalıştırıldığında motoru mahvetmek için yeterli bir miktardır.

Depodaki dizele güvenip üstüne yakıt ekleyerek seyreltmeye çalışmak ise böyle bir aşamada büyük bir kumar olur. Yapılabilecek en mantıklı şey aracı güvenilir bir servise çektirip depoyu boşaltmak, gerekirse yakıt hatları ve filtreleri benzin kalıntısından temizlemektir.

Aracı çalıştırdıysanız da panik yapmayın. Güvenli bir yerdeyseniz motoru kapatın ve tekrar çalıştırmayın. En yakın servise aracı çektirin ve gerektli bakımları yaptırın. Bu aşamaları uyguladığınız takdirde olası hasarlar da minimuma inecektir.

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