Doctor Who dizisinin 14. sezonu için başlangıç tarihi belli oldu. Yeni sezonun başlangıç tarihi, paylaşılan yepyeni bir fragmanla duyuruldu.

Uzun yıllardır devam eden İngiliz yapımı Doctor Who, 2024 yılında da ekranlarda yer alacak. Bu sezonla birlikte dizinin tarihindeki 15. doktoru oynayacak olan Ncuti Gatwa, önümüzdeki sezonlar için rolü üstlenecek. Şimdiye kadar yılbaşı özel bölümlerinde gördüğümüz yeni doktorun başrolünde olduğu sezonun yayın tarihi, bir fragmanla ortaya çıktı.

Doctor Who 14. sezon fragmanı

İlk siyahi doktor olan Ncuti Gatwa'nın dışında, yeni sezonda doktorun yoldaşı diyebileceğimiz, serinin hayranlarının companion olarak bildiği rolde ise Millie Gibson yer alacak. Milli Gibson'ın canlandıracağı karakterin ismi ise Ruby Sunday. İkili, TARDİS adlı uzay-zaman makinesine atladıkları gibi maceradan maceraya atılacaklar. Elbette bu süreçte pek çok düşmanla da yüzleşecekler.

Yeni sezonda dizinin kadrosunda Yasmin Finney ve Bonnie Langford, daha önceden canlandırdıkları Rose Noble ve Mel Bush karakterleriyle geri dönecekler. Ayrıca ekibe "Doktor'un bugüne kadarki en güçlü düşmanı" olarak Jinkx Monsoon, rolü henüz açıklanmamış olan Jonathan Groff, Düşes rolünde Indira Varma ve Morris rolünde de Lenny Rush katılacak.

Birleşik Krallık'ta iPlayer, dünyanın geri kalanında ise Disney Plus üzerinden yayımlanacak olan serinin yılbaşı özel bölümleri eleştirmenlerden geçer not almıştı. Fragmanda da yeni doktorun alışılmış versiyonundan biraz daha flörtöz, daha enerjik ve oldukça neşeli bir karakter olduğunu görebiliyoruz.

Doctor Who 14. sezon çıkış tarihi

Doctor Who, Mayıs 2024'te geri dönecek.