Dolar, bugün akşam saatlerinde liraya karşı olan değerinde 9’a yükseldi. 1 doların 9 liraya ulaşması üzerine şoka uğrayan sosyal medya kullanıcıları, üzüntülerini yine mizahi yollarla belli etti. Biz de bunlardan öne çıkanları sizler için derledik.

Türkiye’de son yıllarda en çok yakınılan maddi sorunlar arasında bulunan ‘liranın dolar karşısındaki değer kaybı’, bugün daha önce hiç ulaşmadığı boyutlara ulaştı. Yazın 6,9 civarlarına kadar düşünce vatandaşı umutlandıran dolar, kısa sürede tekrar 8’in üzerine çıkmıştı. Bugün ise istikrarlı bir tırmanışla sıradaki rakama ulaştı.

Dolar, Türk ekonomisi tarihinde ilk kez 9’a yükseldi. Gıdadan sağlık gereçlerine, ulaşımdan teknolojik araçlara kadar her şeyin bu durumdan etkileniyor oluşu, vatandaşlarda yine şok etkisi yarattı. Doların arkasından bakakalan Türk Twitter kullanıcıları, platforma tepkilerini vermek üzere giriş yaptı. Biz de bunlardan bazılarını sizler için derledik.

Doların 9’u geçmesine sosyal medyadan gelen tepkiler:

Doların ulaştığı her kilometre taşında hatırladığımız o uyarı:

YouTuber’lara bi’ vergi şoku daha

Umarız aynısını ‘10’ seviyesi için de söylemeyiz

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Kafadan 10 olsun

Hangi ülkede?

Liradan akrobatik hareketler