EA'in 8 yaşındaki artık yaşlanmaya yüz tutmaya hazırlanan diyebileceğimiz oyunlarından biri, son günlerde ciddi bir oyuncu artışı yakalamış durumda.

Star Wars evreninin popüler oyunlarından Battlefront 2, yıllar sonra yeniden trend oldu. Tam 8 yaşındaki oyun, Steam'de eş zamanlı oyuncu rekorunu birkaç kez kırdı ve en son 18.600 oyuncuyu aştı. Bu sayı, oyunu hem en çok oynananlar arasına soktu hem de indirime girmemesine rağmen yeniden çok satanlar listesine taşıdı.

İşin ilginci ise bu sadece Steam’deki sayı. Oyun, 2021’de Epic Games’te ücretsiz dağıtıldığında tam 19 milyon kişi tarafından alınmıştı. Yani şu anki bu canlanma, toplam oyuncu kitlesinin sadece küçük bir kısmıyla gerçekleşiyor olabilir. Hatırlarsanız Battlefront 2 çıkışında büyük bir tepki çekmişti. Oyun içi satın almalar ve şansa bağlı ilerleme sistemi yüzünden EA ciddi eleştiriler almıştı. Tepkiler o kadar büyüktü ki EA, oyunun çıkışından önce para sistemini kaldırmak zorunda kalmıştı.

Battlefront 2'ye olan ani ilgiyi ne tetikledi?

Büyük ihtimalle Star Wars dizisi Andor’un son bölümü ve dizide yer alan Scarif Savaşı'nın oyunda da olması. Ayrıca dizideki oyunculardan biri olan Muhannad Ben Amor’un Instagram’da paylaştığı "469 saat Battlefront 2 oynadım" paylaşımı da dikkat çekmişti.

Yıllar önceki sorunlardan arınan Battlefront 2, bugün açtığınızda sizi dev haritalar, sağlam silah mekanikleri ve Star Wars karakterleriyle dolu eğlenceli bir oynanışla karşılıyor. Üstelik tüm sınıf geliştirmeleri artık sadece oynayarak açılıyor. Epic Games’ten alanlar için de tüm kozmetikler ücretsiz.

Eğer siz de 2021’deki ücretsiz dağıtımı kaçırdıysanız, oyun şu anda Game Pass’te de mevcut. Tabii dilerseniz Steam'den de satın alabilirsiniz ama indirimde olmadığını tekrar hatırlatalım.