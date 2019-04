Drama Konusunda Türk Dizilerine Taş Çıkartacak 8 Oyun

Yıllardır kitleleri etkisi altına alan video oyunları, oyuncuları eğlendirmenin yanı sıra hikâyeleriyle de herkesi etkileyebiliyor. Bugün Türk dizilerine bile taş çıkartacak akışa sahip oyunları bir araya getirdik.

Oyun dünyası, onlarca farklı türde oyunu içinde barındıran ve milyonlarca oyuncuya açık bir dünya. Birçok oyun grafikleriyle ve bölüm tasarımlarıyla oyuncuları etkilerken bazıları da işlediği hikayeyle oyuncuları içine çekiyor.

Bu yazımızda gerek bütün hikayesiyle gerekse bazı duygusal anlarıyla oyuncuları hüzne, sevince, heyecana boğan 8 oyundan söz edeceğiz.

This War of Mine:

Çıkış tarihi: 14 Kasım 2014

2014 yılında piyasaya sürülmüş olsa da yeni senaryolarla desteklenmeye devam eden This War of Mine, savaş döneminde hayatta kalmaya çalıştığınız bir dünya vadediyor. Birçok farklı karakteri ve senaryosu bulunan oyunun ilham kaynağı ise Saraybosna Kuşatması.

The Walking Dead:

Çıkış tarihi: 24 Nisan 2012

Geçtiğimiz yıl kepenklerini kapatan Telltale Games'in başarılı oyunlarından biri olan The Walking Dead, birçok duygusal ana şahitlik ettiğiniz ve seçim yapmak zorunda kaldığınız bir yapım. 2012'de oyunculara sunulan yapımın toplamda 5 bölümü bulunuyor.

Spec Ops: The Line

Çıkış tarihi: 26 Haziran 2012

Aksiyon ve savaş unsurları üzerine kurulup aynı zamanda bu kadar duygu yüklü olan oyun çok azdır. Spec Ops: The Line, birçok oyuncunun psikolojisine dahi etki etmiş olduğu için akıl sağlığı yerinde olmayanlara önerilmiyor. 2012'de yapılmış olmasına rağmen, farklı sonlarla oyuncuları şaşırtan Spec Ops: The Line, müzik konusunda da bir hayli başarılı.

Red Dead Redemption:

Çıkış tarihi: 10 Mayıs 2010

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2'nin sonrasında geçen 2010 yapımı Red Dead Redemption, bolca aksiyon içeriyor olsa da ana karakterleri oyunculara oldukça başarılı bir şekilde anlatıyor. Oyunun ilk saatlerinde duygu yoğunluğunu hissetmeyebilirsiniz ancak sonuna geldiğinizde bir miktar hüzne yelken açacaksınız.

Heavy Rain:

Çıkış tarihi: 18 Şubat 2010

Bir oyundan ziyade interaktif film olan Heavy Rain, yer yer oyuncuları şaşırtarak ekran başına kitlemeyi başarmış bir yapım. Oyunu oynayacak oyuncuların fazlasıyla gerileceğini de eklemeden geçmeyelim.

Brothers: A Tale of Two Sons

Çıkış tarihi: 7 Ağustos 2013

İki kardeşin hikayesiyle oyuncuları etkisi altına alan Brothers: A Tale of Two Sons, bitmemeyi dileyeceğiniz türden bir oyun. Oynanış süresi pek uzun olmasa da birkaç saatliğine gözlerinizi dolduracak bir oyun arıyorsanız bu oyun tam da size göre.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Çıkış tarihi: 10 Kasım 2009

Koca bir neslin eğlenirken aynı zamanda duygusallığı tattığı Modern Warfare serisinden Modern Warfare 2, işlediği konu ve karakterler bakımından Call of Duty serisinin en iyi oyunu olarak anılıyor. Tabii ki bu göreceli bir tutum ancak Modern Warfare 2'nin seneler geçse de unutulmadığı ortada.

Last of Us

Çıkış tarihi: 14 Haziran 2013

Oyun oynarken ağlamayı henüz tecrübe etmediyseniz Last of Us'ı denemenizi öneriyoruz. 2013'te oyuncularla buluşan Last of Us, Joel ve Ellie'nin hikayesini adeta bir sinema filmi gibi oyunculara aktarıyor.

Oynayıp etkilendiğiniz ancak listemizde göremediğiniz oyunlar olabilir. Takdir edeceğiniz üzere listelerde sınırlı sayıda oyuna yer verebiliyoruz. Hikayesiyle sizi içine çekip duygulandıran oyunları yorum olarak yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.