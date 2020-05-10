Evlere tıkıldığımız karantina günlerinde imdadımıza yetişen Drive & Listen isimli bir web sitesi, evden çıkmadan otomobille dünya turu attırıyor. İstanbul, Ankara, Londra ve Miami gibi 40'tan fazla şehrin bulunduğu bu uygulamanın detaylarına gelin daha yakından bakalım.

Evlere hapsolduğumuz bu karantina günlerinde hepimiz dışarıya çıkmanın, arabayla etrafta bir tur atıp sahil havası almanın özlemini çekiyoruz. Hatta bazılarımız evden çıkamadığı bu günlerde Google Earth üzerinden sokak sokak Avrupa’yı turlayıp daha sonra soluğu bir anda Mısır piramitlerinde alabiliyor. Sonuçta internet, özgür bir dünya ve istediğimiz yere yalnızca bir tık uzakta duruyoruz.

İşte tam da bu kafada olan bir hizmet olan Drive & Listen, karantina günlerinde evinizden çıkmaya gerek olmadan dünyanın farklı bölgelerinde sizlere şehir turu attırıyor. Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika’daki pek çok büyük şehrin yer aldığı bu uygulamada yapmanız gereken tek şey, koltuğunuza oturup arkanıza yaslanmak zira geri kalan kısmı şoförler sizin için hallediyor.

Drive & Listen nedir?

Şu anda İstanbul, Antalya, Barcelona, Buenos Aires, Chicago, Berlin Madrid, Mumbai, Miami ve Londra gibi 40’tan fazla şehrin bulunduğu bu uygulamada, şehirlerin otomobilin ön camındaki bir kamerayla çekilmiş görüntülerini izliyorsunuz. Ara sokaklardan otobanlara kadar bilmediğiniz bir şehrin tüm derinliklerine gireceğiniz bu web sitesinde, Avrupa sokaklarından sıkıldıysanız rotanızı bir anda Güney Amerika’ya veya Çin sokaklarına çevirmek de mümkün.

Ülkemizden de birçok şehrin yer aldığı Drive & Listen, her geçen gün güncellenerek daha fazla şehir ve sokak gezmeye imkân sağlıyor. Üstelik tüm bu şehirleri gezerken yalnızca bir tıkla tıpkı arabadaymış gibi yerel radyoyu açabilir, sokaktan geçen insanların sesini ve trafiği adeta yaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Karantina günlerinde vakit geçirmek için hem yapacak bir şeyler arayanlar hem de ufkunu genişletmek isteyenlerin tercih edebileceği Drive & Listen web sitesine buradaki bağlantıdan ulaşabilir, dünyanın dört bir yanındaki metropollerde ara sokaklara girebilir ve şehir turu atabilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.