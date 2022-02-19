Ülkemizde de merakla beklenen DS 9, nihayet ülkemizde de satışa sunuldu. Fiyatıyla dudak uçuklatan bu yeni nesil sedan, konfor ve lüks aşığı kullanıcılarını bekliyor.

Sıfır otomobil fiyatlarının canımızı sıktığı şu günlerde, firmaların çıkarttığı yeni otomobillere malesef birçoğumuz sadece fotoğraflardan veya trafikte denk geldiğimiz sırada bakabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmak adına yeni bir uygulama getirileceği gündeme gelmişti. Fransa ve İspanya’da uygulanmaya başlanan uygulamaya göre, fabrikalarda yenilenen 2. el araçlar yeniden satışa çıkartılabilecek.

Tabii bu uygulamanın bile yetersiz kalacağı ve yine de ulaşamayacağımız bazı araçlar da söz konusu. Biz alsak da alamasak da her geçen gün daha modern, daha teknolojik otomobiller üretilmeye devam ediliyor. Merakla beklediğimiz DS 9’un da nihayet Türkiye’de satışına başlandığı açıklandı. Ancak fiyatını duyana kadar bekleyin…

Şık ve karizmatik DS 9, ısıtmalı ve soğutmalı masaj özellikli koltuklara sahip

Büyük sedan segmentindeki araçlar içerisinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken DS 9, sadece dış görünüşüyle değil kullanıcılara sağladığı konforla da öne çıkıyor. DS Automobiles tarafından üretilen bu karizmatik sedan, hem ön hem de arka tarafta yolculuk edecek kişiler için koltuklarında ısıtmalı ve soğutmalı masaj özelliği ile birlikte geliyor. Performance Line, Rivoli+ ve Opera donanım seviyelerine sahip DS 9, motor1’in haberine göre ülkemizde 1 milyon 320 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerine kavuşacak.

DS 9 sadece masaj özelliği ile değil, aynı zamanda 2,9 metrelik aks mesafesiyle de arka tarafta yolculuk edecek kişilere daha geniş bir konfor alanı sağlamayı ihmal etmemiş. Tabii sürüş keyfinizi de daha rahat bir hale getirmek için aracın uzunluğu 4,93 metre, genişliği 1,93 metre ve yüksekliği ise 1,46 metre olarak tasarlanarak daha geniş bir iç hacim elde edilmiş.

Teknolojiden de geri kalmayan DS 9, Apple CarPlay, Android Auto desteğine sahip 12 inçlik gösterge paneliyle, kullanıcılarının sürüşünü ve yolculuğunu daha keyifli bir hale getiriyor. Kamera destekli süspansiyon sistemi sayesinde de daha sessiz ve zemin bozukluklarını daha az umursayacağınız bir sürüş sistemiyle sahiplerini bekliyor. Tüm bu konfor ve teknolojik özellikleri bir yana, bu karizmatik araç 1,6 litre turbo beslemeli 225 BBG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeğiyle, 0’dan 100’e 8,1 saniyede ulaşabiliyor. 5,7 lt/100 km'lik yakıt tüketimiyle de tasarımının hakkını vererek asfaltı ağlatacak gibi görünüyor.