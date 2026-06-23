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Aman Dikkat: DSG Şanzımanlarda Isınma Sorunu Nedir, Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

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Yoğun trafik, sürekli yarım kavrama ve agresif kullanım DSG sistemlerinde sıcaklığı ciddi seviyeye çıkarabiliyor.

Aman Dikkat: DSG Şanzımanlarda Isınma Sorunu Nedir, Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Ayçelen Kolan Ayçelen Kolan /

Gösterge panelinde “Şanzıman aşırı ısındı” uyarısı çıkıyorsa sistem kendini korumaya almaya başlamış olabilir. Özellikle DSG kullanan araçlarda yoğun trafik, agresif kullanım ve sürekli yarım kavrama durumu şanzıman sıcaklığını ciddi seviyeye çıkarabiliyor. DSG şanzıman yıllardır hızlı geçişleri ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda modellerinde kullanılan bu çift kavramalı sistem performans konusunda güçlü yorumlar alıyor. Fakat aynı sistem yoğun şehir içi kullanımda ciddi sıcaklık yükü altında çalışabiliyor. Birçok sürücü DSG’nin klasik otomatik gibi davrandığını düşünüyor. Gerçekte ise sistem manuel şanzımana daha yakın çalışıyor. Özellikle düşük hızda sürekli kavrama açıp kapama işlemi gerçekleştiği için sıcaklık hızlı şekilde yükselebiliyor.

Bazı araçlarda yalnızca hafif sıcaklık artışı hissedilirken bazı durumlarda araç koruma moduna geçiyor. Gaz tepkisi düşüyor, geçişler sertleşiyor ve sürücü ekranda doğrudan şanzıman uyarısı görebiliyor. Sorunun davranışı kullanılan DSG tipine göre de değişiyor. Kuru kavrama DSG sistemleri ısı konusunda daha hassas çalışırken ıslak kavrama sistemlerde yağ soğutması daha güçlü destek sağlıyor.

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Aman Dikkat: DSG Şanzımanlarda Isınma Sorunu Nedir, Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
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Kuru kavrama DSG sistemleri trafikte daha fazla zorlanıyor

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DSG tarafındaki en büyük ayrım kuru kavrama ve ıslak kavrama yapısında ortaya çıkıyor. DQ200 kodlu kuru kavrama DSG sistemlerinde kavrama seti doğrudan hava ile çalışıyor. Yağ banyosu kullanılmadığı için sürtünme kaybı azalıyor ve yakıt tüketimi düşüyor. Fakat yoğun kullanımda sıcaklık yönetimi zorlaşıyor.

Özellikle şu kullanım senaryoları sıcaklığı hızla yükseltebiliyor:

  • Dur-kalk trafik
  • Uzun süre düşük hız ilerleme
  • Rampada bekleme
  • Sürekli yarım kavrama hareketi
  • Sert kalkışlar

Araç sürekli hareket edip durduğunda kavrama sistemi devamlı devreye giriyor. Bu da sürtünmeyi artırıyor. Bazı sürücüler trafikte ilerlerken hafif yanık balata kokusu aldığını fark ediyor. Bu durum kavrama sıcaklığının yükseldiğini gösterebiliyor. Kuru kavrama DSG sistemleri bu yüzden şehir içi yoğun kullanımda daha fazla eleştiriliyor.

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Şanzıman koruma moduna geçebiliyor

DSG sistemi sıcaklık kritik seviyeye ulaştığında kendini korumaya almaya başlıyor. Çünkü aşırı ısı kavrama yüzeyine ve mekatronik sistemine zarar verebiliyor.

Bu yüzden araç bazı durumlarda:

  • Gaz tepkisini düşürüyor
  • Geçişleri geciktiriyor
  • Vites değişimini sınırlandırıyor
  • Sürücüye uyarı veriyor Gösterge panelinde genelde şu tarz mesajlar görülebiliyor:
  • Transmission Overheated
  • Şanzıman aşırı ısındı
  • Lütfen güvenli yerde durun

Bazı araçlarda sürüş devam edebiliyor fakat sistem performansı ciddi şekilde düşüyor. Özellikle sürekli zorlanan araçlarda sıcaklık yönetimi kritik hâle geliyor çünkü aşırı ısınma mekatronik sistemi de etkileyebiliyor.

Mekatronik ünitesi yüksek isıdan etkilenebiliyor

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DSG şanzımanın en hassas parçalarından biri mekatronik ünitesi. Bu sistem hidrolik basıncı ve vites geçişlerini yönetiyor.

Yüksek sıcaklık altında çalışan mekatronik sistem zamanla:

  • Basınç hatası verebiliyor
  • Geçiş karakterini bozabiliyor
  • Sensör problemleri oluşturabiliyor Özellikle eski nesil DSG sistemlerinde sıcaklık kaynaklı mekatronik arızaları oldukça sık konuşuluyordu.

Bazı kullanıcılar ilk etapta yalnızca hafif sarsıntı hissediyor. Ardından:

  • Vites geçişleri sertleşiyor
  • Araç boşa düşüyor
  • PRNDS ışıkları yanıyor

Bu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Uzun süre yüksek sıcaklıkta kullanılan araçlarda kavrama aşınması da hızlanabiliyor. Volkswagen Grubu yıllar içinde DSG yazılımlarında ciddi değişiklik yaptı. Özellikle erken nesil DSG sistemlerinde düşük hız kullanım karakteri çok agresif çalışıyordu. Yeni yazılımlarda kavrama davranışı yeniden optimize edildi. Böylece sistemin gereksiz sürtünme üretmesi azaltılmaya çalışıldı. Fakat fiziksel aşınma başlamışsa yalnızca yazılım her zaman yeterli olmuyor.

Kullanım alışkanlığı DSG sıcaklığını doğrudan etkiliyor

DSG sisteminin ömrünü belirleyen en önemli faktörlerden biri sürüş tarzı oluyor.

Özellikle şu alışkanlıklar sistemi ciddi şekilde yorabiliyor:

  • Rampada gazla aracı sabitlemek
  • Sürekli creep hareketi yapmak
  • Ani tam gaz kalkışlar
  • Trafikte gereksiz gaz-fren kullanımı

Birçok sürücü otomatik araç kullandığını düşündüğü için klasik tork konvertörlü sistem gibi davranıyor. Fakat DSG’nin çalışma mantığı daha farklı ilerliyor. Yoğun trafikte uzun süre ilerleyen araçlarda kavrama sistemi sürekli devreye girdiği için sıcaklık kaçınılmaz şekilde yükseliyor.

Her isınma uyarısı büyük arıza anlamına gelmiyor

Bazı kullanıcılar ilk sıcaklık uyarısını gördüğünde şanzımanın tamamen bozulduğunu düşünüyor. Gerçekte ise sistem çoğu zaman kendini korumak için önceden uyarı veriyor. Araç bir süre dinlendirildiğinde sıcaklık normale dönebiliyor.

Fakat şu durumlar tekrar ediyorsa dikkat gerekiyor:

  • Sürekli sıcaklık uyarısı
  • Yanık balata kokusu
  • Kalkışta aşırı titreme
  • Sert geçişler
  • Koruma moduna sık geçme

Bu belirtiler kavrama veya mekatronik tarafında aşınma başladığını gösterebiliyor. DSG şanzımanlardaki ısınma problemi tamamen tek parçaya bağlı ilerlemiyor. Kullanım tarzı, trafik yoğunluğu, kavrama tipi ve yazılım karakteri birlikte davranışı belirliyor. Özellikle kuru kavrama DSG sistemleri yoğun şehir içi kullanımda daha fazla sıcaklık yükü altında çalışıyor. Bu yüzden sürücü alışkanlığı, DSG sistemlerinin uzun ömürlü çalışmasında düşündüğünden çok daha büyük rol oynuyor.

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