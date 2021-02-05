DSÖ: Wuhan'da Daha Önce Kimsenin Görmediği Verilere Ulaştık

Wuhan'a gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ yetkilileri, daha önce kimseyle paylaşılmayan verilere ulaştıklarını belirtti. Yetkililer, elde ettikleri verilerin kendilerini salgınla ilgili bir sonuca yaklaştırdıklarını belirtiyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, küresel bir salgın haline gelen koronavirüs pandemisinin sıfır noktası kabul edilen Çin’in Wuhan kentindeki incelemelerine devam ederken; salgının başlangıcı ile ilgili olarak önemli bilgilere ulaştıklarını aktardılar.

Koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinden bazılarının başrolünde yer alan Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını da ziyaret eden DSÖ yetkilileri, söz konusu ziyaret ile ilgili olarak daha önce kimseyle paylaşılmayan bazı veriler elde ettiklerini ve incelemelerin kendilerini bir sonuca doğru taşıdığını ifade etti.

Yeni veriler, virüs için doğru yönlere bakmaya yardımcı oluyor

Komplo teorilerine kulak asmasalar da virüsün laboratuvardan yayılmış olabileceği ihtimalini gözardı etmediklerini belirten DSÖ’nün Wuhan’ı ziyaret eden ekibinden Dr. Peter Daszak, ziyaret ile ilgili olarak, “Yeni veriler elde ettik ve bu iyi bir şey. Virüs için doğru yönlere bakmamıza yardımcı olmaya başlayan çok değerli şeyler” şeklinde konuştu.

Çinli yetkililerin kendileri ile yardımlaşmaya yakın olduklarını belirten Dr. Daszak, “Daha önce görülmemiş verileri bizimle paylaşıyorlar. Olası yolları bizimle açıkça konuşuyorlar. Bir yere varmaktayız ve ekibin tüm üyelerinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Çin'in bizimle çalışmaya istekli olduğunu düşünüyorum ve bunu her gün görüyorum” ifadelerini kullandı.

Virüsün laboratuvarda ortaya çıkarıldığı iddialarının farkında olduklarını dile getiren Dr. Daszak, “Enstitüdeki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var. Ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz. Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz” şeklinde konuştu.