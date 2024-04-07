Dune: Part Two, daha dijitale çıkış yapmadan sızdırıldı. Filmin tamamı, daha önce de telif konusunda pek başarılı olamayan X'e yüklenmeye başladı.

Mart başında vizyona giren Dennis Villeneuve imzalı Dune: Part Two, izleyenler ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplarken kısa sürede dünya çapında rekorlar kırarak şu ana kadar yılın en iyi filmi olmayı başarmıştı. Öyle ki Frank Herbert’in ünlü bilim kurgu filmlerinden esinlenen yapım, şimdiye kadar dünya çapında 634 milyon dolar hasılat elde etti.

Ancak film, daha çıkalı bir aydan fazla uzun süre olmasına rağmen sızdırıldı. Hem korsan sitelerde hem de sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

X üzerinden filmi paylaşanlar oldu

Dune: Part Two’nun en çok paylaşıldığı yerlerin başında X geldi. Dün itibarıyla birçok farklı kullanıcı, sızan filmin yüksek kaliteli sahnelerini ve tamamını platforma yüklemeye başladı. Bunlardan bazıları kaldırılsa da hâlâ filmin tamamının yer aldığı gönderiler platformda duruyor. Tabii ki korsancılığa girdiği için hiçbirini sizlerle paylaşmıyoruz.

Dune: Part Two’nun hâlen dijitale çıkmadığını belirtelim. Filmin Blu-ray çıkışının ise mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani daha dijitale çıkış yapmadan sızdırılmış. X’te ilk kez böyle bir şey yaşanmadığını da eklemek gerek. Elon Musk, uzun video yükleme özelliğini kullanıma sunduğundan beri bu tarz telif hakkı ihlali içeren filmlerin yüklendiğini görüyorduk. Yani X’in telif sistemi pek iyi çalışmıyor.

Dune 3, geçtiğimiz günlerde resmen onaylanmıştı