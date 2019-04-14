Dünya Benzeri Gezegen Proxima b'nin Bir Komşusu Olabilir

Dünya'ya çok benzeyen ve üzerinde yaşam bulundurma ihtimali olan Proxima b gezegeninin yanında başka bir gezegen daha olabileceği keşfedildi.

Şu ana kadar keşfedilen en yakın Dünya benzeri gezegen Proxima b, Dünya'dan 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir kırmızı cüce olan Proxima Centauri yıldızının yörüngesinde dolanıyor. Yaşanabilir bölgede, yani yüzeyinde sıvı su bulundurabilecek konumda bulunan Proxima b, aşağı yukarı Dünya ile aynı boyutlarda. Bu yüzden de gezegen, kolonizasyon için oldukça güzel bir hedef olarak görülüyor.

Daha önceleri Proxima b'nin Proxima Centauri etrafında dolanan tek gezegen olduğu düşünülüyor olsa da, keşfedilen yeni kanıtlar gezegenin bir komşusu olabileceğini gösterdi: Proxima c.

Bu hafta Breakthrough Initiatives (Çığır Açan Girişimler) Konferansı sırasında duyurulan gelişmenin araştırma kısmı, İtalya'da bulunan Turin Üniversitesi'nden Mario Damasso ve Yunanistan'da bulunan Girit Üniversitesi'nden Fabio Del Sordo liderliğinde yürütülüyordu. Araştırmada görev alan bir grup bilim insanı, Proxima Centauri'yi Yüksek Hassasiyetli Radyal Hız Gezegen Araştırmacısı (HARPS - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) kullanarak gözlemledi.

Proxima Centauri etrafında bir sallantının keşfedilmesi, yıldız etrafında ikinci bir gezegenin olabileceğinin habercisi konumunda. Bu sallantı ya da yalpalanma daha önceki yıllarda da gözlemlenmiş olsa da sadece sınır etrafında önem arz ediyordu. Son birkaç yılda daha büyük veriler toplanıp analiz edilince farklı sonuçlar da gelmeye başladı.

Bununla birlikte, Damasso ve Sordo bunun sadece bir ön bulgu olduğunu vurgulamak istiyorlar. Scientific American'a göre sunum sırasında Damasso gezegen için "Sadece bir aday, bunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Proxima c, eğer öyle bir gezegen gerçekten varsa, tahmini olarak Dünya'mızın yaklaşık 6 katı kütlesinde. Kendi yıldızını 1900 günde turlayan gezegen, yıldızına takribi olarak Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin 1,5 katı uzaklıkta bir yerde. Bu onu soğuk bölgeye sokarken burada yaşamın imkansız olduğu anlamına geliyor.

Yani eğer yakınlarda Proxima Centauri'ye gidip birkaç gece kalma gibi bir fikriniz varsa Proxima b haricinde uğrayacağınız bir yer olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın (: