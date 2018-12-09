Dünyamız, yılların yılları takip etmesiyle değişimlere sahne olmakta.

Evimiz olan dünyamız; geçtiğimiz 100 yıl içerisinde akıllara gelmeyecek olaylara şahit oldu, hayal edilemeyecek değişiklikler yaşadı. Eski şehirler yıkıldı, yerlerine yeni metropolitanlar inşa edildi. Eskinin insanları bir yerden bir yere gitmek için saatlerini günlerini veyahut aylarını harcarken şimdinin insanları, dünyanın istedikleri yerine, dakikalar veya saatler içerisinde ulaşabiliyor. Bu yazımızda yılların değiştirdiği 13 mekanın aynı yerden uzun zaman sonra çekilmiş fotoğraflarını sizlerle paylaştık.

13. “Moulin Rouge”, Paris

12. Grand Sablon, Brüksel, Belçika

11. Schloss Münster, Almanya

10. Mostar, Bosna Hersek

9. ABD'nin Sembolü "Özgürlük Heykeli"nin Paris'teki İnşaası

8. Köln Katedrali, Almanya

7. Tinnelva, Norveç

6. Bremen, Almanya

5. Orsay Nehri, Paris

4. Het Steen, Anvers, Belçika

3. Alışveriş Caddesi, Osnabrück, Almanya

2. Metro Girişi, Minsk

1. Arktik Okyanusu

Dünyamız var olduğu sürece değişim, kaçınılmaz olacaktır. Gerek gelişen teknolojiyle, gerekse doğal olaylarla görünüşü değişen mekanlardan 13 tanesinin, önceki ve sonraki fotoğraflarını sizlerle bu yazımızda paylaştık.