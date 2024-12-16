Dünya üzerinde 10.000’i aşkın kuş türü vardır ve bu kuşların bazıları oldukça küçükken bazıları ise devasa boyutlardadır. Peki dünyanın en büyük kuşları hangileridir?

Boyları, kiloları veya kanat açıklıkları, kuşların büyük veya küçük olarak sınıflandırılmasında büyük rol oynar. Ayrıca dünya üzerinde öyle büyük kuşlar vardır ki büyüklüklerinin getirdiği güç ile çoğu hayvan türünü âdeta sollarlar.

Gelin, bu devasa kuşları inceleyelim.

Marabu Leylekleri

Koyu renkli ve pelerin benzeri kanatlarının yanında, çürüyen leşlere olan düşkünlükleri sebebiyle bazen ‘cenaze leylekleri’ olarak da anılan Marabu leylekleri, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 9 kilogram ağırlığında olurlar.

Onlar, ortalama 2,6 metre kanat açıklığı ile dünyanın en büyük leylek türleri arasındadır. Marabu leylekleri genellikle Afrika’da bulunurlar ve genellikle leşlerle beslenirler. Ayrıca devasa boğaz keseleri dikkati çeker.

Emu Kuşları

Emu, deve kuşundan sonra Dünya’nın en uzun ikinci kuş türüdür. Avustralya’nın en büyük kuşlarından olan Emu’lar, 2 metreye kadar ulaşabilirler. Onlar, saatte yaklaşık 50 km hıza kadar koşmalarını sağlayan güçlü ve uzun bacaklara sahiplerdir ancak uçamazlar.

Emular çoğunlukla yalnız kuşlardır fakat çiftleşmek ve yavrularını büyütmek için diğer kuşlarla bir araya gelirler.

Harpia Kartalı

Harpia kartalları, isimlerini antik Yunan mitolojisindeki bir insan-kuş melezinden alırlar ve dünyanın en büyük kuşları arasındadırlar. Yetişkin bir Harpia kartalının dişisi 9 kilogram, erkeği ise 5,5 kilogram olabilir.

Bu kuşlar, yaklaşık 2 metrelik kanat açıklığıyla havada kalarak Güney Amerika boyunca uçar ve avlarını ararlar. Avlarına ölümcül bir darbe indirmek için ise 13 santimetrelik pençelerini kullanırlar.

Gezgin Albatros

Gezgin albatroslar, kanat açıklığı açısından dünyanın en büyük kuşudur. Bu deniz kuşları, yaklaşık 3,35 metre kadar bir kanat açıklığına sahiptir. Bu büyük kanatlar ise, onların gökyüzünde çok daha fazla zaman geçirebileceği anlamına gelir.

Ayrıca Gezgin albatros’ların 23 farklı türü vardır ancak büyük bir kısmının nesli tükenme üzeredir veya yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Deve kuşu

Deve kuşları hem boyut hem de ağırlık olarak dünyanın en büyük kuşu kabul edilir. Bu devasa kuşlar, 2,7 metreye kadar büyür ve 130 kilogram ağırlığa sahip olabilirler. Kanat açıklıkları ortalama 2 metredir ancak onlar, uçamazlar.

Onların bu boyutları ve çeviklikleri, çakallar ve aslanlar gibi yırtıcı türler de dahil olmak üzere karşılaştıkları birçok tehditten kaçmalarına olanak sağlar.

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