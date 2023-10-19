Berge Bulk isimli firma, Berge Olympus adını verdiği yeni kargo gemisini tanıttı. Bu gemi, sürdürülebilir kargo taşımacılığı için yelkenleri kullanıyor ancak farklı bir biçimde.

Sürdürülebilirlik konusu uzun zamandır üzerinde ciddi para ve zaman harcanan bir konu başlığı olarak öne çıkıyor. Bu noktada lojistik firmaları, özellikle de deniz taşımacılığı yapan firmalar farklı alternatifler sunmaya çalışıyor. Bu firmalardan biri de Berge Bulk.

Ve şimdi, bu şirketten dikkat çeken bir hamle geldi. Berge Bulk, "Berge Olympus" adını verdiği son teknoloji kargo gemisini tanıttı. Bu devasa yük gemisi, çok daha küçük yatlarda kullanılan yelkenleri kullanıyor. Berge Bulk, yeni gemisinde kullandığı teknoloji ile lojistik sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabileceğine inanıyor.

Berge Olympus'tan beklentiler büyük

Berge Bulk'ın yeni gemisi olan Berge Olympus, diğer gemilerden farklı olarak üstünde Yara Marine Technologies tarafından geliştirilmiş olan BARTech WindWings adlı yelken benzeri yapıları bulunduruyor. Bu sayede geminin çok daha çevreci olması sağlandı.

Tarih boyunca çok uzun süre kullanılmış olan yelkenler elbette ki kendi başlarına bir devrim sayılmaz ancak WindWings adlı bu yapılar normal yelkenlerden farklı şekilde çalışıyor. Rüzgâr gücünü geçmişteki gemiler gibi itiş kuvveti oluşturmak için değil, elektrik bataryalarını doldurmak için kullanıyor. Böylece gemilerin karbon ayak izlerini ve yakıt tüketimlerini azaltmayı amaçlıyorlar.

İlk yolculuk Brezilya ile Çin arasında olacak

Berge Olympus'un ilk yolculuğu Brezilya ile Çin arasında gerçekleştirilecek. Bu rotanın seçilmiş olma nedeni ise iki ülke arasındaki deniz yolunun rüzgâr açısından oldukça verimli olması. Böylece yelkenler daha verimli kullanılabilecek.

Yelkenlerin her biri 20 metre genişliğe ve 37,5 metre yüksekliğe sahip. Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'in kanatları WindWing'in üçte biri kadar. Firmadan yapılan açıklamaya göre standart bir uluslararası rotada Berge Olympus sefer başına 6 ton yakıt tasarrufu sağlayacak. Yani ortalamada sefer başına %20 yakıt tasarrufu ortaya çıkıyor. Üstelik böylece günlük 19,5 tonluk karbon salınımı da engellenmiş oluyor.