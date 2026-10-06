Dünyanın En Güçlü 10 Arabası (3.000 Beygiri Aşan Bile Var)

Bir otomobilin 1.000 beygir gücüne ulaşması bile akıl almaz görünürken hiper otomobil dünyasında çıta artık çok daha yukarı taşındı. Bugün 3.000 beygir sınırını aşan otomobiller bile bulunuyor.

Elektrikli modellerin birden fazla motordan güç alabilmesi ve hibrit sistemlerin içten yanmalı motorlarla elektrik motorlarını bir araya getirmesi sayesinde otomobiller artık çok daha yüksek güç değerlerine ulaşabiliyor.

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Peki bugün dünyanın en güçlü otomobilleri hangileri? Güç değerlerine göre dünyanın en güçlü otomobillerini sıraladık.

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1. YANGWANG U9 Xtreme - 3.000+ PS

Listenin zirvesinde BYD'nin lüks markası YANGWANG'ın U9 Xtreme modeli yer alıyor. Dört yüksek devirli elektrik motoru kullanan otomobil, resmi açıklamalara göre 3.000 PS'nin üzerinde toplam güç üretiyor. Motorların 30.000 devir/dakikaya kadar çıkabilmesi ve otomobilde 1.200 voltluk elektrik mimarisinin kullanılması, U9 Xtreme'in neden bu kadar yüksek güç üretebildiğini de gösteriyor.

Üretimi 30 adetle sınırlandırılan U9 Xtreme, 14 Eylül 2025'te Almanya'daki ATP Automotive Testing Papenburg pistinde 496,22 km/s hıza ulaşarak üretim otomobilleri için küresel hız rekorunu kırdı.

2. Koenigsegg Gemera - 2.300 HP

Koenigsegg Gemera, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Otomobildeki 5,0 litrelik çift turbo V8 motor 1.500 hp, Dark Matter elektrik motoru ise 800 hp üretiyor. İki sistemin birlikte çalışması sonucunda toplam güç 2.300 hp, maksimum tork ise 2.750 Nm seviyesine ulaşıyor.

Gemera'yı diğer hiper otomobillerden ayıran bir başka ayrıntı da dört kişilik olması. Karbon fiber gövdeye, dört tekerlekten çekişe ve dört tekerlekten tork yönlendirmesine sahip olan otomobil, Koenigsegg tarafından tamamen homologe edilmiş bir üretim otomobili için güç konusunda yeni bir rekor olarak tanımlanıyor.

3. Rimac Nevera R - 2.107 HP

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Elektrikli otomobillerin en güçlü örneklerinden biri Rimac Nevera R. Dört elektrik motorundan güç alan model toplam 2.107 hp üretiyor ve gücünü yeni nesil 108 kWh batarya paketinden alıyor. Verilere göre otomobil 0'dan 100 km/s hıza 1,81 saniyede, 300 km/s hıza ise 8,66 saniyede çıkabiliyor.

Modelin aerodinamik yapısı yeniden düzenlenmiş, downforce %15 artırılmış ve yeni Michelin Cup 2 lastikleri sayesinde yanal tutuş geliştirilmiş durumda.

4. Hennessey Venom F5 Evolution - 2.031 bhp

Hennessey Venom F5 Evolution, elektrikli rakiplerinin arasından sıyrılarak içten yanmalı motorun hâlâ ne kadar ileri gidebildiğini bizlere gösteriyor. Otomobildeki 6,6 litrelik çift turbo V8 motor 2.031 bhp güç ve 1.445 lb-ft tork üretiyor.

Üstelik bu otomobil, 0-200 mil/saat (yaklaşık 322 km/s) hızlanmasını 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. Adaptif süspansiyon, geliştirilmiş aerodinamik ve sürüş modları da Evolution'ın standart Venom F5'e göre daha kapsamlı bir performans otomobili olmasını sağlıyor.

5. Lotus Evija - 2.011 bhp

Lotus'un elektrikli hiper otomobili Evija, toplam 2.011 bhp güç üretiyor. Güç, dört elektrik motoru aracılığıyla dört tekerleğe aktarılıyor.

Tasarımında ise yine performans ön planda tutuluyor. Tamamen karbon fiber gövde, büyük Venturi kanalları ve aerodinamik odaklı gövde yapısı, otomobilin yüksek gücü mümkün olduğunca verimli şekilde kullanabilmesini amaçlıyor. Güncel verilere bakıldığında Evija'nın gücü 2.011 bhp olarak görülüyor.

6. Aspark Owl - 1.953 HP

Aspark Owl, dört bağımsız elektrik motorundan 1.953 hp güç ve toplam 1.920 Nm tork elde ediyor. Önceki yıllarda farklı güç değerleriyle gündeme gelen modelin güncel resmi teknik verilerinde kullanılan rakam 1.953 hp .

Owl'ün performans değerleri de en az güç rakamı kadar etkileyici. Modelin 0-100 km/s hızlanması 1,78 saniye, maksimum hızı ise 413 km/s olarak açıklanıyor.

7. Pininfarina Battista - 1.900 HP

İtalyan tasarımının elektrikli güçle buluştuğu Pininfarina Battista, dört elektrik motorundan toplam 1.900 hp güç ve 2.340 Nm tork üretiyor. Otomobil, 120 kWh'lik batarya paketini dört motora güç sağlamak için kullanıyor ve gücü her tekerleğe ayrı ayrı aktarabiliyor.

Battista'nın hızlanması da bu güç seviyesinin karşılığını veriyor. Verilere göre model, 0-100 km/s hızlanmasını 1,86 saniyede tamamlıyor ve 350 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

8. Zenvo Aurora Tur - 1.850 bhp

Listedeki en dikkat çekici motorlardan birine sahip Zenvo Aurora Tur, elektrik motorlarıyla birlikte çalışan 6,6 litrelik çift turbo V12 motora sahip. Hibrit sistemin toplam çıkışı ise 1.850 bhp ve 1.700 Nm olarak açıklanıyor.

Tur'un tahmin edilen maksimum hızı 420 km/s, 0-100 km/s hızlanma süresi ise 2,3 saniye.

9. Bugatti Tourbillon - 1.800 HP

Bugatti, Tourbillon ile yüksek performansta içten yanmalı motorun hâlâ güçlü bir şekilde var olabileceğini kanıtlıyor. Modelin merkezinde 8,3 litrelik atmosferik V16 motor yer alırken üç elektrik motoruyla çalışan hibrit sistem toplam 1.800 HP güç üretiyor. V16 motor tek başına 1.000 HP üretirken elektrik motorları sisteme 800 HP daha ekliyor.

Tourbillon'un önemli özelliklerinden biri de V16 motorun turbo besleme kullanmaması. Bugatti, elektrik motorlarının anlık tork avantajından yararlanırken atmosferik V16'nın yüksek devirli karakterini korumayı tercih ediyor.

10. SSC Tuatara - 1.750 HP

Listenin son sırasında SSC North America'nın Tuatara modeli bulunuyor. Otomobilde 5,9 litrelik çift turbo V8 motor kullanılıyor ve motor E85 yakıtla çalıştığında 1.750 hp, 91 oktan benzinle çalıştığında ise 1.350 hp güç üretiyor.

Tuatara'yı farklı kılan noktalardan biri de bu gücün oldukça geleneksel bir mimariyle elde edilmesi. SSC, motoru yedi ileri CIMA şanzımanla eşleştiriyor ve modelin yol kullanımı için yasal versiyonlarından 100 adet üretmeyi planlıyor. Yani 1.750 beygirlik bu Amerikan hiper otomobili yalnızca bir prototipten ibaret değil.