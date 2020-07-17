Dünyanın En Pahalı 6 Oyuncu Bilgisayarı

Gelişen teknolojiyle beraber doğru orantılı olarak her geçen sene bilgisayar ve donanım fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Orta segment bir sistemin bile yüksek sayılabilecek fiyatlara sahip olduğu bugünlerde dünyada genelinde satılan bazı oyuncu bilgisayarları fiyatlarıyla cep yakıyor. Gelin satılan en pahalı oyuncu bilgisayarlarına ve bu bilgisayarların fiyatlarına ve teknik özelliklerine yakından bakalım.

Günümüz teknolojisinin sunduğu en yüksek imkânlarda bir bilgisayara sahip olma, tahmin ettiğiniz gibi epeyce paraya mal olabiliyor. Akıllara "Oyun oynamak için bu kadar para verilir mi?" sorusunu getiren birçok bilgisayar, hemen hemen çoğu insan için bir hayal.

Elbette yuncuların hayallerine paha biçilemiyor, ancak biçiyorlar. Günümüzde en basit anlamıyla gerçekten oyuncu bilgisayarı sahibi olmak için minimum 7 bin ila 10 bin TL harcamak gerekiyor. Ulaşılamayan hayallerin hepsi birbirine denktir diyor ve daha da imkansıza doğru yelkenlerimizi açıyoruz. Sizin için dünyanın en pahalı oyuncu bilgisayarlarını teknik özellikleri ve fiyatlarıyla birlikte derledik.

Dünyanın en pahalı oyuncu bilgisayarları:

8Pack Orion X2: 44.299,42 Dolar (303.824,25 TL)

8Pack Orion Supernova: 22.471,32 Dolar (154.093,71 TL)

Custom Maingear F131: 19,997,00 Dolar (137.172,00 TL)

Kylaralthor Janus 2.0: 18.017,23 Dolar (123.591,97 TL)

Infin8 Altar: 12.174,90 Dolar (83.505,02 TL)

MSI GT76 Titan DT: 11.039,00 Dolar (75.714,13 TL)

MSI GT76 Titan DT

Daha önce yaptığımız Türkiye’de satılan en pahalı bilgisayarlar listemize de giren MSI GT76 Titan DT, bu sefer 10 bin doların üzerindeki fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Ülkemizde en fazla 32 GB RAM’e kadar satılan bu modelin, Amazon üzerinden 128 GB’lık versiyonuna 11 bin dolarlık bir fiyattan ulaşılabiliniyor. Tasarımsal olarak ülkemizdeki modeliyle aynı olan MSI GT76, 4K ekranı, Cooler Boost Titan soğutma teknolojisi ve RGB ışıklandırmaları ile tam bir oyun canavarı diyebiliriz.

MSI GT76 Titan DT’nin teknik özellikleri:

İşlemci: Intel Core i9-10900K 3,7 GHz 10 Çekirdek, Turbo Boost ile 5,3 GHz

RAM: 128 GB (4x32 GB) 3200 MHz DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 GB

Depolama: 24 TB PCle SSD + 4 TB SATA3 SSD

Ekran: 17,3 inç, 3840 x 2160p çözünürlükte UHD 4K Thin Bezel ekran

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Soğutma: Cooler Boost Titan

Fiyatı: 11.039,00 Dolar (75.714,13 TL)

Infin8 Altar

Tasarımıyla ve renkleriyle kendine ilk bakışta aşık eden Infin8 Altar, birçok kullanıcının daha önce hiç görmediği ve aşina olmadığı bir tasarıma sahip. Direkt olarak oyuncu masasının kendisini oluşturan sistem, üzerindeki havalı cam ile kullanıcılara hem RGB deneyimini yaşatabiliyor.

Kendinden overclock yapılmış 4,6 GHz hızında 10. nesil Intel i9 işlemciyle gelen Altar, oyunculara tasarımsal bir güzelliğin yanı sıra oldukça hızlı ve güçlü bir sistem de sunuyor. Belki de listemizin en oyuncu bilgisayarı tasarımına sahip olan Infin8 Altar’ın teknik özellikleri de tasarımı kadar göz dolduruyor.

Infin8 Altar’ın teknik özellikleri:

İşlemci: Intel Core i9-10920X 4,6 GHz değerine overclock yapılmış

RAM: 32 GB (4x8 GB) 3200 MHz DDR4

Ekran Kartı: 2 Adet NVIDIA GeForce RTX 2080Ti 11 GB

Depolama: 4 TB PCle SSD + 8 TB SATA3 SSD

Ekran: Dâhili ekran bulunmamakta.

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Soğutma: Özel sıvı soğutma sistemi

Fiyatı: 12.174,90 Dolar (83.505,02 TL)

Kylaralthor Janus 2.0

Kylaralthor Janus 2.0 şu an birkaç senelik olsa da ilk kurulduğu zaman 3D Mark testinden 17.379 puan alarak dünyanın en çok benchmark puanı almış 12. bilgisayarı olarak karşımıza çıkmıştı. Kişisel bir sistem olmasına rağmen bu bilgisayarın tasarımcısı birebir kullandığı parçaların listesini internette kullanıcılar ile paylaşmış durumda.

İki ekran kartlı sistemleri bile sık sık görmediğimiz bugünlerden birkaç yıl öncesinde toplanan bu bilgisayarda 4 adet ekran kartı ve daha da ilginci tam 26 adet soğutma fanı bulunuyor. İki kasanın kaynak ile birleştirilmesiyle oluşturulan bu devasa sistemin teknik özelliklerine gelin yakından bakalım.

Kylarathor Janus 2.0’ın teknik özellikleri:

İşlemci: Intel Core i7-5960X 3.0 GHz 8 Çekirdek

RAM: 64 GB (8x8 GB) 2666 MHz DDR4

Ekran Kartı: 4 adet EVGA GeForce GTX Titan X

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 3 adet Philips 272G5DYEB 1920 x 1080p 144 Hz monitör

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Soğutma: 26 adet Corsair Air Series Fan’lı sıvı soğutma

Fiyatı: 18.017,23 Dolar (123.591,97 TL)

Custom Maingear F131

ABD merkezli en büyük özel bilgisayar toplama sitelerinden biri olan Maingear üzerinden toplanabilecek en pahalı bilgisayar olan Custom Maingear F131, üst düzey özelleştirilebilirliği sayesinde kullanıcılara sistemde kullanılacak kablolama yöntemine kadar seçim şansı tanıyor.

Şu an PC dünyasında bulunan en üst düzey donanımların kullanıldığı bu sistem için sadece oyun canavarı demek yetersiz kalır. Oyun dışında aklınıza gelebilecek her türlü işlemi yapabileceğiniz Custom Maingear F131 ayrıca iki adet NVIDIA Titan RTX SLI ekran kartına ve 10. nesil Intel i9 işlemciye ev sahipliği yapıyor.

Custom Maingear F131’in teknik özellikleri:

İşlemci: Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 Çekirdek, Turbo Boost ile 4,6 GHz

RAM: 64 GB (4x16 GB) 3600 MHz DDR4

Ekran Kartı: 2 adet NVIDIA Titan SLI

Depolama: 4 TB M.2 SSD + 12 TB SATA3 SSD + 20 TB HDD

Ekran: Dâhili ekran bulunmamaktadır.

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Soğutma: Maingear Custom Sıvı Soğutma

Fiyatı: 19.997,00 Dolar (137.172,00 TL)

8Pack Orion Supernova

Listemizde AMD Ryzen bir işlemci kullanan tek sistem olan 8Pack Orion Supernova, İngiltere’nin en ünlü PC toplama ve satış sitelerinden biri olan overclockers’ın en pahalı 2 sisteminden biri. İçerisinde sadece bu bilgisayara özel güç kaynağı, sıvı soğutma sistemi ve kablolama sistemi bulunan Supernova, hem görsel olarak hem de güç olarak dünyanın en üst seviye masaüstü bilgisayarlarından biri.

Önceden overclock yapılmış AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemciyle gelen Supernova, içerisinde 3 adet RTX 2080Ti ekran kartı da barındırıyor. Gelin 8Pack Orion Supernova’nın teknik özelliklerine yakından bakalım.

8Pack Orion Supernova’nın teknik özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen Threadripper 3970X 4,3 GHz 64 Çekirdek

RAM: 256 GB (8x32 GB) 3200 MHz DDR4

Ekran Kartı: 3 adet NVIDIA GeForce RTX 2080Ti 11 GB

Depolama: 4 TB M.2 SSD + 4 TB SATA3 SSD + 28 TB HDD

Ekran: Dâhili ekran bulunmamaktadır.

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Soğutma: Custom Dual Loop Sıvı Soğutma

Fiyatı: 22.471,32 Dolar (154.093,71 TL)

En pahalı oyuncu bilgisayarı: 8Pack Orion X2

Listemizin ilk sırasındaysa bizleri neredeyse 305 bin liralık fiyatıyla, yine overclockers tarafından oluşturulmuş bir sistem olan 8Pack Orion X2 karşılıyor. Her ne kadar 442 bin liralık Mac Pro gibi bir ev fiyatına sahip olmasa da en pahalı oyuncu bilgisayarı 8Pack Orion X2’nin parası ile ülkemizde birkaç araba ve yine iyi kötü bir ev rahatlıkla alınabilir.

İsmindeki X2 ibaresinden de anlaşılabileceği üzerine 8Pack Orion X2’nin içerisinde bir ana bir de ikincil olmak üzere 2 adet sistem bulunuyor. Aşırı güçlü ve masraflı olan bu iki sistemse adeta 8Pack Orion X2’nin fiyatını uzaya fırlatıyor. Şu an dünyada bulunan en pahalı oyuncu bilgisayarı olan 8Pack Orion X2’nin saymakla bitmeyen teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.

8Pack Orion X2’nin teknik özellikleri (Ana sistem):

İşlemci: Intel Core i9-10980XE overclock işlemi yapılmış 4,6 GHz, 36 Çekirdek

RAM: 128 GB 3600 MHz DDR4

Ekran Kartı: 3 adet NVIDIA Titan RTX 24 GB

Depolama: 4 TB M.2 SSD + 14 TB HDD

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Soğutma: 3 farklı boru sistemine sahip özel sıvı soğutma sistemi

8Pack Orion X2’nin teknik özellikleri (İkincil sistem):

İşlemci: Intel Core i7-10700K overclock işlemi yapılmış 5,0 GHz, 8 Çekirdek

RAM: 32 GB 3600 MHz DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA Titan RTX 24 GB

Depolama: 2 TB M.2 SSD + 14 TB HDD

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Soğutma: 3 farklı boru sistemine sahip özel sıvı soğutma sistemi

Fiyatı: 44.299,42 Dolar (303.824,25 TL)

Dünyanın en pahalı oyuncu bilgisayarlarını sizler için incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Bu denli yüksek fiyatlara ve performansa sahip olmasına rağmen listede bulunan tüm oyuncu bilgisayarları yine de Apple Mac Pro’dan daha düşük fiyatlı olarak listeleniyor. 8Pack Orion X2 ile Mac Pro arasında kalan 140 bin liralık fiyat farkını da Apple’ın sihirli dokunuşu olarak değerlendirebiliriz. Sizler bu listede bulunan sistemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce oyuncu bilgisayarı için bu rakamları harcamak mantıklı mı? Görüş ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.