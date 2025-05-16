Çinli girişim Synya AI, Suudi Arabistan'da bir ilke imza attı. Şirket, dünyanın ilk yapay zekâ doktor kliniğini açtı. Bu klinikte yapay zekâ doktoru, hastalııkları teşhis ediyor, reçete yazıyor.

Yapay zekâ teknolojileri hız kesmeden gelişmeye devam ederken farklı farklı alanlara da entegre ediliyor. Tıp da kesinlikle bunlardan biri. Yavaş yavaş sağlık alanında yapay zekânın sıkça kullanıldığını duyuyoruz. Çinli bir girişimin Suudi Arabistan’da yaptığı bir hamle ise tıpta yapay zekâ kullanımının bir sonraki seviyeye taşındığını gösteriyor.

Çin merkezli bu girişimin ismi Synyi AI. Şİrket, Suudi Arabistan’da dünyanın ilk yapay zekâ doktor kliniğini açtı. Klinikte insanların hastalık teşhisini direkt olarak yapay zekâ yapıyor. Bu deneme programı yapay zekânın doktorlar yerine kullanılmaya başlaması konusunda büyük bir adım.

“Dr. Hua” isimli sanal doktor insanları muayene edip tedavi planı hazırlıyor

Program, Al-Ahsa isimli verilen bölgede nisan ayında ülkedeki Almoosa Sağlık Grubu ortaklığında başlatılmış. Klinikte, sanal bir doktor hastaları muayene ediyor, hastalıklarını teşhis ediyor ve hatta üstüne bir reçete yazıyor. Tüm bunları tıpkı bir insan gibi etkileşime girerek tek başına yapıyor.

Hastalar kliniğe geldiklerinde bir tableti ellerine alıyorlar ve burada “Dr. Hua” ismi verilen yapay zekâ doktorunu görüyorlar. Yapay zekâ, onlara sorular yöneltiyor, fotoğraflarını çekip tüm verileri analiz ediyor. Ayrıca X-ray, kardiyogram gibi verileri de kullanıyor. Bunların ardından da bir tedavi planı oluşturuyor. Tabii ki tedavinin gerçek bir doktor tarafından imzalandığını belirtelim. Yani kontrollü bir işlem. Ayrıca klinikte acil durumlar için gerçek doktorlar da var.

%0.3’ün altında hata oranı var

Synyi AI’ın testlerinde teknolojinin %0.3’ün altında çok düşük bir hata oranı olduğu görülmüş. Şimdiye kadar birkaç düzine insanın bedava olarak klinikte muayene olduğu da aktarılmış. Deneme süreci olduğu için muayenelerin hepsinde yanda gerçek doktorlar da yer alıyormuş. Resmî izin alınana kadar bu devam edecek. Şirket, 18 ay içinde izni alabileceğini düşünüyor.

Şimdilik Dr. Hua’nın 30 civarı hastalığı içeren solunum şikâyetleriyle sınırlı olduğunu belirtelim. Şirket, önümüzdeki yıl 50 tane solunum, dermatolojik ve sindirim hastalıkları daha eklemeyi planlıyormuş. Birkaç ay içinde ülke genelinde başka klinikler açmayı planladığı da ifade edildi.

Şirketin başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Sağlıkçılar, yapay zekânın insan doktorlar kadar iyi performans verip veremeyeceği konusunda hâlâ şüpheli. Birçok kişi, yapay zekâ modellerinin henüz o seviyede olmadığını düşünüyor. Gelecekte gerçekten insan doktorların yerini alıp almayacaklarını büyük merak konusu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekâ doktorların yerini alabilir mi?