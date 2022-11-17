Bilim insanları, sadece beynin görsel korteksinde oluşan sinyalleri analiz ederek düşündüğünüz şeyi resim olarak yeniden oluşturabilen bir yapay zekâ geliştirdi.

Hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, özellikle bu yıl büyük popülerlik kazandı. DALL-2 ve Midjourney gibi yapay zekâlarla yazdığımız metinleri görsele çevirmeye bile başladık. Fakat geçtiğimiz günlerde, bunu bir adım öteye taşıyan bir yapay zekâ duyuruldu.

Singapur, Hong Kong ve Standford Üniversiteleri’nden bilim insanları, çok büyük kullanım potansiyeline sahip bir yapay zekâ geliştirdi. Yapay zekâ, bir şey gördüğünüzde beyninizde oluşan sinyalleri analiz ediyor ve sonrasında gördüğünüz şeyi yeniden oluşturmaya çalışıyor. Sadece beyin sinyallerinizi kullanarak… Yani aslında düşünerek beyninizde oluşturduğunuz görüntüyü resmediyor...

Yapay zekâ nasıl çalışıyor?

Bilim insanları, 13 Kasım’da paylaştıkları araştırmada yapay zekânın çalışma prensibini ve ne kadar başarılı olduğunu açıkladı. Yapay zekâ, en basit ve özet olarak şu şekilde çalışıyor:

Bir şeyi gördüğünüzde beyninizdeki sinyalleri tespit ve takip eden ‘fMRI’ verileri alınıyor. Bu verilerin günümüzde özellikle nöropazarlama gibi alanlarda kullanıldığını hatırlatalım.

alınıyor. Bu verilerin günümüzde özellikle nöropazarlama gibi alanlarda kullanıldığını hatırlatalım. Veriler, yapay zekâ tarafından işleniyor. Yani beyninizin ne gördüğü, sadece beyninizdeki sinyallerin incelenmesiyle tahmin ediliyor.

tahmin ediliyor. Gördüğünüz resim, en azından şimdilik yakın benzerliğe sahip bir anlamla yeniden oluşturuluyor.

Yapay zekânın yeniden oluşturmaya çalıştığı ve ortaya çıkardığı görsellerden bazıları (Sol: İnsana gösterilen resim, Sağ: Yapay zekânın ürettiği)

Yukarıdaki örneklerden de görebileceğiniz üzere yapay zekâ, aslında şu anda büyük çaplı bir başarıya imza atamadı. Fakat yapay zekânın henüz ilk sürümü bile anlamsal haritalamada %66, görüntü oluşturma kalitesinde de %41 başarı elde etti.

Fakat bu yapay zekânını ve araştırmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç, hiçbir şekilde müdahele edilmeyen, sadece beyinden alınan saf verilerin bile gördüğümüz bir resmi yeniden oluşturulmak üzere kullanılabileceğini göstermesiydi. Bu, tarihte ilk kez mümkün oldu.

Yani zihnimiz, gerçek anlamda okunabiliyor, kayıt altınabiliyor: Peki bu ne demek?

Geliştirilen yapay zekâ, en basit anlamda uyurken gördüğümüz rüyaları bile sonradan izleyebileceğimiz, ya da bir parçasını görebileceğimiz anlamına geliyor. Zira rüya gördüğümüz durumda da beynimizin görsel korteksi çalışıyor ve beyinde sinyaller oluşuyor.

Bu sinyallerin kayıt altına alınması ve yapay zekâ tarafından işlenmesi, rüyamızda gördüğümüz bir anı somut olarak yeniden oluşturmamızı sağlayabilir.

Bilim insanlarının yayımladıkları araştırmaya ulaşmak ve yapay zekâ hakkında daha fazla bilgiye erişmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yapay zekânın kaynak kodları ise GitHub'da paylaşıldı.