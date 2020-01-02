e-Devlet'in En Çok İşlem Gören Hizmetleri Açıklandı

Kamu kurumu ve özel kuruluşlara ait birçok işlemin yapılabildiği e-Devlet hizmetinde en çok yapılan işlemler belli oldu. Ayrıca e-Devlet’te 2019 senesi içerisinde mobil cihazlar üzerinden 465 milyondan fazla işlem gerçekleştirildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluşa ait işlemlerimizi yapabildiğimiz e-Devlet hizmetiyle ilgili verileri açıkladı. Dijital dönüşüm ofisi, portala giriş sayılarında artış yaşandığını belirtti. e-Devlet hizmetinin 2008 yılındaki kullanıcı sayısı 6 bin 990 kişiyken, bu sayı günümüzde 45 milyona ulaştı. 2019 senesi içerisinde akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen e-Devlet işlem sayısı ise 465 milyon olarak açıklandı. 2019 senesi içerisinde en çok işlem gören hizmetler: Adalet Bakanlığı : Dava Dosyası Sorgulama

: Dava Dosyası Sorgulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı : 4A Hizmet Dökümü

: 4A Hizmet Dökümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı : Tapu Bilgileri Sorgulama

: Tapu Bilgileri Sorgulama Dışişleri Bakanlığı : Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : e-Maden

: e-Maden Gençlik ve Spor Bakanlığı : Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

: Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama Hazine ve Maliye Bakanlığı : Vergi Borcu Sorgulama

: Vergi Borcu Sorgulama İçişleri Bakanlığı : Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Kültür ve Turizm Bakanlığı : Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama Milli Eğitim Bakanlığı : Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Milli Savunma Bakanlığı : Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Sağlık Bakanlığı : e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu Tarım ve Orman Bakanlığı : 5 Günlük Hava Tahmini

: 5 Günlük Hava Tahmini Ticaret Bakanlığı : Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

: Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama İLGİLİ HABER Sosyal Medyadaki ‘E-Devlet’ Dolandırıcıları, Lüks Rezidansta Yakalandı 2019 senesi içerisinde en çok işlem sorgulaması yapılan hizmetler bunlardı. Peki, siz e-Devlet kullanıyor musunuz? e-Devlet’te en çok baktığınız hizmetler hangileri? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/e-devlette-en-cok-islem-goren-hizmetler-aciklandi-5544719/

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