e-Devlet'in En Çok İşlem Gören Hizmetleri Açıklandı

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Kamu kurumu ve özel kuruluşlara ait birçok işlemin yapılabildiği e-Devlet hizmetinde en çok yapılan işlemler belli oldu. Ayrıca e-Devlet’te 2019 senesi içerisinde mobil cihazlar üzerinden 465 milyondan fazla işlem gerçekleştirildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluşa ait işlemlerimizi yapabildiğimiz e-Devlet hizmetiyle ilgili verileri açıkladı. Dijital dönüşüm ofisi, portala giriş sayılarında artış yaşandığını belirtti.

e-Devlet hizmetinin 2008 yılındaki kullanıcı sayısı 6 bin 990 kişiyken, bu sayı günümüzde 45 milyona ulaştı. 2019 senesi içerisinde akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen e-Devlet işlem sayısı ise 465 milyon olarak açıklandı.

2019 senesi içerisinde en çok işlem gören hizmetler:

e devlet

  • Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama
  • Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama
  • İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
  • Milli Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
  • Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
  • Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu
  • Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini
  • Ticaret Bakanlığı: Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama
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2019 senesi içerisinde en çok işlem sorgulaması yapılan hizmetler bunlardı. Peki, siz e-Devlet kullanıyor musunuz? e-Devlet’te en çok baktığınız hizmetler hangileri? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/e-devlette-en-cok-islem-goren-hizmetler-aciklandi-5544719/
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