e-Devlet'in En Çok İşlem Gören Hizmetleri Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluşa ait işlemlerimizi yapabildiğimiz e-Devlet hizmetiyle ilgili verileri açıkladı. Dijital dönüşüm ofisi, portala giriş sayılarında artış yaşandığını belirtti.
e-Devlet hizmetinin 2008 yılındaki kullanıcı sayısı 6 bin 990 kişiyken, bu sayı günümüzde 45 milyona ulaştı. 2019 senesi içerisinde akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen e-Devlet işlem sayısı ise 465 milyon olarak açıklandı.
2019 senesi içerisinde en çok işlem gören hizmetler:
- Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama
- Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden
- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama
- İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
- Milli Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
- Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
- Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu
- Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini
- Ticaret Bakanlığı: Sahibi / Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama
2019 senesi içerisinde en çok işlem sorgulaması yapılan hizmetler bunlardı. Peki, siz e-Devlet kullanıyor musunuz? e-Devlet’te en çok baktığınız hizmetler hangileri? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.