Oyuncular, EA Oyunlarında Kendi İçeriklerini Oluşturacak!

Bir konferansa katılan EA CEO'su Andrew Wilson, şirketin geleceği ile ilgili konuştu. CEO'ya göre EA, oyun içinde oyuncuların içerik oluşturmalarına odaklanacak. Peki bu nasıl olacak ve EA, bu kararla ne kazanacak?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan Electronic Arts (EA) CEO'su Andrew Wilson, video oyun sektörünün geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EA CEO'sunun açıklamasına göre oyuncuların özel içerikler oluşturabildikleri oyunlar hem daha popüler oluyor hem de daha fazla para kazandırıyordu.

Özel içerik oluşturabileceğiniz oyunları bilirsiniz; Roblox ve Minecraft bunun ne büyük örneğidir. İşte bu iki oyun üzerinden açıklama yapan Wilson, bu oyunların kalıcı bir popülariteye ulaştığını söyledi. Şirketin bunu görmezden gelmeyeceğinden bahseden CEO'ya göre EA da oyunlarında özel içerikler oluşturabilmenin yollarını arayacak. Eğer işler yolunda giderse, EA'nın şimdikinden katbekat fazla para kazanacağına inanılıyor.

The Sims, FIFA, Battlefield ve dahası...

Andrew Wilson, hangi oyunların içerik oluşturmaya müsait olduğuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. EA CEO'suna göre The Sims, FIFA ve Battlefield gibi oyunlar, oyuncuların kendi içeriklerini oluşturma noktasında oldukça müsait ve bunun nasıl yapılabileceği araştırılıyor. Wilson, kendilerinin yarattığı sanal dünyalar içerisine yeni dünyalar yaratılacağını, oyuncular tarafından yaratılacak bu yeni dünyaların oyunla sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyor. Peki EA CEO'su, neden böyle bir işe girişme kararı aldı?

EA CEO'su Andrew Wilson'a göre bir oyuncunun bir oyunda harcadığı zaman ile o oyuna harcadığı para arasında doğru orantı var. Yani oyuncular, bir oyunda ne kadar fazla zaman geçirirse, o oyun için o kadar fazla para harcayabiliyor. İşte EA, bu orantıyı kullanarak gelirlerini artırmaya çalışacak gibi görünüyor. The Sims'i az çok hayal edebiliyor olsak da FIFA ve Battlefield gibi oyunlarda özel içeriklerin nasıl oluşturulacağı, şu an için gizemini koruyor...