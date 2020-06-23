Apex Legends, Yıl Sonuna Kadar iOS ve Android'e Gelecek

ABD merkezli video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Electronic Arts (EA) CEO’su Andrew Wilson, katıldığı bir canlı yayın sırasında ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends’ı bu yılın sonuna kadar iOS ve Android platformuna getireceklerini müjdeledi.

Şu anda mobil FPS oyun dünyası genel olarak PUBG, Call of Duty ve Fortnite’tan oluşsa da, listede eksik olan ve çok uzun zamandır mobil platformlara gelmesi beklenen popüler bir Battle Royale oyunu daha bulunuyor: Apex Legends.

Geçtiğimiz yıl, PUBG ve Fortnite’ın hegemonyasındaki Battle Royale dünyasına iddialı bir giriş yapan Apex Legends, piyasaya çıktığı ilk gün 1 milyon oyuncuyu görmeyi başarmıştı. Tamamen ücretsiz olan oyun, eskisi kadar popüler olmamasına rağmen hala hatrı sayılır bir kitleye sahip.

Apex Legends, piyasaya çıktığı ilk gün 1 milyon oyuncuya ulaşmıştı

Apex Legends’ın yukarıdaki oyunlar karşısındaki en büyük dezavantajı, mobil platformlarda yer almamasıydı. Neyse ki bu eksiklik yakın zaman sonra kapatılacak gibi görünüyor. Electronic Arts (EA) CEO’su Andrew Wilson, katıldığı bir canlı yayında, Apex Legends’ı bu yılın sonuna kadar iOS ve Android cihazlara sunmayı planladıklarını söyledi.

Öte yandan Wilson, oyunun küresel olarak piyasaya sürülmeden önce yalnızca bazı pazarlarda/ülkelerde erişime açılabileceği imasında da bulundu. Apex Legends’ın mobil versiyonuna ilk önce hangi ülkenin kavuşacağına dair herhangi bir bilgi yok, ancak yakında öğreneceğimizi umuyoruz.

Apex Legends’ın mobil versiyonu, ilk etapta bazı ülkelerle sınırlı olabilir

Bildiğiniz gibi, Apex Legends’ı hem PC hem de konsollarda oynamak tamamen ücretsiz. EA, muhtemelen mobil cihazlarda da aynı yaklaşımı sürdürecek. Titanfall serisinden tanıdığımız oyun stüdyosu Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, her biri benzersiz yetenek yelpazesine sahip 13 (şimdilik) farklı karaktere ev sahipliği yapıyor. Bu karakterlerden birini seçip, diğer Battle Royale oyunları gibi rakiplerinizi alt etmeye ve haritada canlı kalan son takım olmaya çalışıyorsunuz.