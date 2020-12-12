EA, Spor Oyunlarında Zorluğu Gizlice Artırmakla Suçlandı

Oyuncular tarafından uyguladığı politikalar nedeniyle pek çok kez eleştirilen Electronic Arts, bugün geniş çaplı büyük bir iddiayla gündeme geldi. Şirket, FIFA, Madden ve NHL oyunlarında zorluğu gizlice artıran bir teknolojiyi kullanmakla suçlandı.

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden birisi olan Electronic Arts (EA), son zamanlarda FIFA dâhil diğer spor oyunu serileriyle birlikte gündemden düşmüyor. Şirket, bundan birkaç hafta önce FIFA'daki loot kutuları nedeniyle Hollanda Kumar Kurumu tarafından değişiklik yapmaya zorlanmıştı.

Dev şirket, bugünse bambaşka ve daha geniş çaplı bir iddiayla gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç Kaliforniyalı, EA'nın kendilerini gizli bir şekilde manipüle etmekle suçladı. EA'ya dava açan Kaliforniyalılar, şirketi FIFA, Madden ve NHL oyunlarında zorluğu ayarlayan patentli yapay zeka teknolojisini gizlice kullanmakla suçladı.

EA: İddia 'temelsiz':

Dava dosyasına göre EA, çok oyunculu moddaki çevrimiçi karşılaşmalarda zorluğu adil olmayan bir şekilde artıyor. Bu sayede oyuncular, zafere bir adım daha yaklaşmak için oyunda gerçek parayla harcama yapıyorlar. Bu iddia EA tarafından yalanlandı ve şirket, teknolojiyi uygulamadıklarını, iddianın 'temelsiz' olduğunu ifade etti.

Fakat EA'nın böylesine bir teknoloji kullanarak zorluğu gizlice artırdığı iddiaları Reddit, Twitter ve YouTube gibi dev platformlarda binlerce kullanıcı tarafından tartışılıyordu. Hatta YouTube'da bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz bir videoda oyuncu, oyun sırasında dinamik zorluk ayarlamasının 10 kanıtını canlı olarak gösteriyordu.

Peki bu teknoloji neyin nesi?

Şirketin dinamik zorluk ayarı teknolojisiyse aslında 2016 yılında patentlenmiş, fakat ancak 2018 yılında YouTube'daki bu videoyla duyulmuştu. Patent, temel anlamda oyunun zorluğunu gizlice ayarlayan yapay zekâ destekli bir zorluk ayarını açıklıyordu. Hatta patentte açık bir şekilde "Bazı uygulamalarda zorluk ayarlaması bir kullanıcı tarafından tespit edilemez." ibaresi yer alıyordu.

EA, böylesine bir teknolojiyi kullandığını her fırsatta reddetmiş olsa da bu patentin varlığı maalesef şirkete olan güveni de sarsıyor. 2017 yılında Star Wars: Battlefront II'de yaşanan para vermeden oynanabilir karakter açma zorluğu bile şirketin peş peşe 'Amerika'nın En Kötü Şirketi' seçilmesine neden olmuştu. Önümüzdeki haftalarda EA hakkında daha fazla haber duyacağız gibi duruyor. Aynı zamanda yaşanan bu gelişmeler oyun dünyasının giderek farklı noktalara kaydığını da gösteriyor.