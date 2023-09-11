Futbol meraklılarının gözdesi FIFA oyunları, Electronic Arts (EA) ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından yerini “EA Sports FC”ye bırakmıştı. 29 Eylül’de piyasaya sürülecek EA Sports FC 24’te yeni oyunların ilki olacaktı.
Hakkında şu ana kadar birçok detay paylaşılan oyundan bugün yeni bilgiler geldi. EA, oyundaki en iyi oyuncuların reytinglerini açıkladı. Her oyuncunun gerçek dünya sahalarındaki oyun stilleri ve performansları reytinglerine yansıyacağı ifade edildi.
İşte EA Sports FC 24'teki en iyi 24 oyuncunun reytingleri:
|Oyuncu
|Reyting
|Kylian Mbappé
|91
|Alexia Putellas Segura
|91
|Erling Haaland
|91
|Kevin De Bruyne
|91
|Aitana Bonmatí Conca
|90
|Lionel Messi
|90
|Sam Kerr
|90
|Karim Benzema
|90
|Thibaut Courtois
|90
|Harry Kane
|90
|Caroline Graham Hansen
|90
|Robert Lewandowski
|90
|Mohamed Salah
|89
|Kadidiatou Diani
|89
|María Pilar León
|89
|Rúben Dias
|89
|Vinícius José de Oliveira Júnior (Vini Jr.
|89
|Rodrigo Hernández Cascante
|89
|Neymar
|89
|Alex Morgan
|89
|Marc-André ter Stegen
|89
|Virgil van Dijk
|89
|Alisson Ramses Becker
|89
|Ada Hegerberg
|89
Paylaşılan liste, EA Sports FC 24’te yer alacak en iyi 24 kadın ve erkek oyuncuyu içeriyor. Açıklamalara göre Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendirildi. Reytinglerin de erkek ve kadın takımların bağımsız olarak oynadığı diğer modlarla tutarlı olacağı aktarıldı.
Reytingler için paylaşılan fragman
EA Sports FC 24, futbolcuların oyun tarzlarını sahaya taşımanızı sağlayacak PlayStyles özelliğiyle gelecek
Daha öncesinde EA Sports FC 24’te önemli bir teknolojinin de yer alacağı açıklanmıştı. Her maçta daha fazla geçerlilik sunacak bu özellik, PlayStyles (Oyuncu Stilleri) idi. EA, Opta optimize edilen bu yeniliğin, taraftarların genel reytinglerin ötesine geçerek bireysel oyuncuların kişisel oyun tarzlarını ve kendine özgü yeteneklerini sahaya taşımalarına olanak tanıyacağını ifade etmişti.
EA Sports FC 24’ün standart sürümü, 29 Eylül’de PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişim ise 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek.