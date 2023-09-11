EA Sports, FIFA'nın yerini alacak EA Sports FC'teki en iyi oyuncuları açıkladı. İşte hem erkek hem kadınlarda en iyi 24 oyuncunun reytingleri...

Futbol meraklılarının gözdesi FIFA oyunları, Electronic Arts (EA) ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından yerini “EA Sports FC”ye bırakmıştı. 29 Eylül’de piyasaya sürülecek EA Sports FC 24’te yeni oyunların ilki olacaktı.

Hakkında şu ana kadar birçok detay paylaşılan oyundan bugün yeni bilgiler geldi. EA, oyundaki en iyi oyuncuların reytinglerini açıkladı. Her oyuncunun gerçek dünya sahalarındaki oyun stilleri ve performansları reytinglerine yansıyacağı ifade edildi.

İşte EA Sports FC 24'teki en iyi 24 oyuncunun reytingleri:

Oyuncu Reyting Kylian Mbappé 91 Alexia Putellas Segura 91 Erling Haaland 91 Kevin De Bruyne 91 Aitana Bonmatí Conca 90 Lionel Messi 90 Sam Kerr 90 Karim Benzema 90 Thibaut Courtois 90 Harry Kane 90 Caroline Graham Hansen 90 Robert Lewandowski 90 Mohamed Salah 89 Kadidiatou Diani 89 María Pilar León 89 Rúben Dias 89 Vinícius José de Oliveira Júnior (Vini Jr. 89 Rodrigo Hernández Cascante 89 Neymar 89 Alex Morgan 89 Marc-André ter Stegen 89 Virgil van Dijk 89 Alisson Ramses Becker 89 Ada Hegerberg 89

Paylaşılan liste, EA Sports FC 24’te yer alacak en iyi 24 kadın ve erkek oyuncuyu içeriyor. Açıklamalara göre Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendirildi. Reytinglerin de erkek ve kadın takımların bağımsız olarak oynadığı diğer modlarla tutarlı olacağı aktarıldı.

Reytingler için paylaşılan fragman

EA Sports FC 24, futbolcuların oyun tarzlarını sahaya taşımanızı sağlayacak PlayStyles özelliğiyle gelecek

Daha öncesinde EA Sports FC 24’te önemli bir teknolojinin de yer alacağı açıklanmıştı. Her maçta daha fazla geçerlilik sunacak bu özellik, PlayStyles (Oyuncu Stilleri) idi. EA, Opta optimize edilen bu yeniliğin, taraftarların genel reytinglerin ötesine geçerek bireysel oyuncuların kişisel oyun tarzlarını ve kendine özgü yeteneklerini sahaya taşımalarına olanak tanıyacağını ifade etmişti.

EA Sports FC 24’ün standart sürümü, 29 Eylül’de PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişim ise 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek.