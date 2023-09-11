EA Sports FC 24'teki Oyuncu Reytingleri Açıklandı: İşte En İyi 24 Oyuncu!

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EA Sports, FIFA'nın yerini alacak EA Sports FC'teki en iyi oyuncuları açıkladı. İşte hem erkek hem kadınlarda en iyi 24 oyuncunun reytingleri...

Futbol meraklılarının gözdesi FIFA oyunları, Electronic Arts (EA) ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından yerini “EA Sports FC”ye bırakmıştı. 29 Eylül’de piyasaya sürülecek EA Sports FC 24’te yeni oyunların ilki olacaktı.

Hakkında şu ana kadar birçok detay paylaşılan oyundan bugün yeni bilgiler geldi. EA, oyundaki en iyi oyuncuların reytinglerini açıkladı. Her oyuncunun gerçek dünya sahalarındaki oyun stilleri ve performansları reytinglerine yansıyacağı ifade edildi.

İşte EA Sports FC 24'teki en iyi 24 oyuncunun reytingleri:

Oyuncu Reyting
Kylian Mbappé 91
Alexia Putellas Segura 91
Erling Haaland 91 
Kevin De Bruyne 91
Aitana Bonmatí Conca 90 
Lionel Messi 90
Sam Kerr 90
Karim Benzema 90
Thibaut Courtois 90
Harry Kane 90
Caroline Graham Hansen 90
Robert Lewandowski 90
Mohamed Salah 89
Kadidiatou Diani 89
María Pilar León  89
Rúben Dias 89
Vinícius José de Oliveira Júnior (Vini Jr. 89
Rodrigo Hernández Cascante 89
Neymar  89
Alex Morgan 89
Marc-André ter Stegen 89
Virgil van Dijk 89
Alisson Ramses Becker 89
Ada Hegerberg 89

Paylaşılan liste, EA Sports FC 24’te yer alacak en iyi 24 kadın ve erkek oyuncuyu içeriyor. Açıklamalara göre Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendirildi. Reytinglerin de erkek ve kadın takımların bağımsız olarak oynadığı diğer modlarla tutarlı olacağı aktarıldı.

Reytingler için paylaşılan fragman

EA Sports FC 24, futbolcuların oyun tarzlarını sahaya taşımanızı sağlayacak PlayStyles özelliğiyle gelecek

Daha öncesinde EA Sports FC 24’te önemli bir teknolojinin de yer alacağı açıklanmıştı. Her maçta daha fazla geçerlilik sunacak bu özellik, PlayStyles (Oyuncu Stilleri) idi. EA, Opta optimize edilen bu yeniliğin, taraftarların genel reytinglerin ötesine geçerek bireysel oyuncuların kişisel oyun tarzlarını ve kendine özgü yeteneklerini sahaya taşımalarına olanak tanıyacağını ifade etmişti.

EA Sports FC 24’ün standart sürümü, 29 Eylül’de PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişim ise 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek.
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