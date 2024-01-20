Bu kapalı havalarda hafta sonunu evde geçirecekler için EA FC 24, sağlam bir alternatif olacaktır.

En popüler futbol oyunlarının başını çeken EA Sports FC 24, Electronic Arts’ın FIFA ayrılığının ardından oyuncuları endişelendiren bir sürece girmişti. Bu ayrılığa rağmen serinin hayranlarını üzmeyen bir şekilde çıkış yapan oyun, güncel olarak çok sayıda oyuncuyu bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Çıkış sürecinde oyuncuları endişelendiren tek şey FIFA ayrılığı değildi. Oyunun fiyatı da diğerlerine nazaran yüksekti ve özellikle de Steam’in dolar kuruna geçmesinin ardından bu endişeler daha da yükseldi. Neyse ki sağlam bir indirime giren oyun, güncel olarak hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir hâlde.

Oyunun fiyatı 70 dolardan 21 dolara düştü. Buradan ulaşabilirsiniz.

Bu da aşağı yukarı 2114 TL seviyesinden 635 TL seviyesine düştü demek. Yine de bu ücreti vermek istemeyenler üzülmesin. Hafta sonu boyunca oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilmeniz mümkün. Bunun için önce oyunun resmî Steam sayfasına gidin. Ardından oyunu satın almak yerine üstte yer alan “Oyunu Oyna” butonuna tıklayın.

Bu sayede oyun hakkında kafanızda soru işaretleri varsa satın almadan önce giderebilirsiniz. Veya hafta sonu oynayacak oyun bulamıyorsanız sadece vakit geçirmek için bile EA Sports FC 24 güzel bir alternatif olacaktır.

Oyun, indirimsiz hâliyle Epic Games üzerinde 1.199 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Sizce FC 24’ü satın almak mantıklı mı?