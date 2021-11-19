EdisonFuture EF1-T ve EF1-V Tanıtıldı: İşte Özellikleri

ABD merkezli elektrikli otomobil girişimi EdisonFuture, EF1-T ve EF1-V olarak isimlendirdiği ilk otomobillerini Los Angeles otomobil fuarında tanıttı. Biri kamyonet, diğeri van olan iki araç da aynı platformu ve şasiyi taşıyor.

Elektrikli otomobil sektörü her geçen gün büyümeye devam ederken elektrik otomobil girişimlerinden de sıklıkla yeni modeller görüyoruz. Bu girişimler arasına, Çin merkezli SPI Energy şirketi bünyesinde bulunan EdisonFuture da katıldı. Ekim ayında ilk elektrikli araçlarını duyuran EdisonFuture, Los Angeles’taki otomobil fuarında bu otomobilleri görücüye çıkardı.

ABD merkezli girişim, EF1-T isimli bir kamyonet ve EF-1V isimli bir van tanıttı. Araçların ilk dikkat çeken yanlarıysa elbette hem iç hem de dış tasarımları oldu. EdisonFuture, her iki aracını da Tesla Cybertruck ve Ford F-150 Lightning’ten izler taşıyacak şekilde tasarlamış gibi gözüküyor. Gelin, bu araçlara yakından bakalım.

Tam anlamıyla Cybertruck F-150 olan EdisonFuture EF1-T:

EdisonFuture EFT-T1, Cybertruck kadar köşeli hatlara sahip olmasa da büyüklüğü ve ön panel yapısıyla Cybertruck’a fazlasıyla benziyor. Tıpkı Cybertruck gibi yekpare bir gövde görünümüne sahip olan EF1-T, far tasarımı ve ön paneliyle de Ford F-150’yi andırıyor. Aracın içine geçtiğimizdeyse elektrikli otomobillerin taşıdığı minimal tasarımdan biraz uzaklaşıldığını görüyoruz. İçeride en dikkat çeken kısımsa, aracın önünde de üç kişi için koltuk bulunması.

Kameralı aynalara sahip olan araç, bu aynaların iki ekranı dahil olmak üzere toplamda 4 ekrana ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte şoförün göz hizasında şeffaf hologram ekran yer alıyor. Aracın kapı kollarında fiziksel pencere düğmeleri ve çeşitli düğmeler yer alırken arka kısımda herhangi bir özellik göremiyoruz.

EFT-T1’in tüm teknik özellikleri paylaşılmış değil. Fakat internet sitesinde yer alan bilgilere göre araç, üç paket halinde gelecek. Bu paketler 480 kilometre, 600 kilometre ve 720 kilometre menzile sahip olacak ve 0’dan 100’e çıkma süresi sırasıyla 6,5 saniye, 4,5 saniye ve 3,9 saniye olacak. Aracın en büyük özelliği, arkasındaki kasanın üstünü güneş panelleriyle kapatabiliyor olması.

EdisonFuture EF1-V

EF1-V, kamyonet modeli EF1-T ile aynı şasi ve platforma ev sahipliği yapıyor. Üç kişilik koltuğa sahip olan aracın içi de yine EF1-T ile aynı özelliklere sahip. Fakat arka kısma baktığımızda bizi fazlasıyla büyük bir depolama alanı karşılıyor. Araç, 0’dan 100’e 6,5 saniyede çıkabilen, aralarındaki farkı yük kapasitesi ve henüz açıklanmayan menzili olacak iki modelle piyasaya sürülecek.

Şirket, araçların ne zaman çıkış yapacağını henüz açıklamadı.