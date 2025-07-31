İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ehliyet yenileme süresinin son kez uzatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile eski tip sürücü belgelerinin yenilenme tarihinin 3 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Bundan tam 7 ay önce yine yoğunluk sebebiyle uzatılan ve bugün yani 31 Temmuz tarihi itibarıyla 15 TL'lik yenileme ücreti sona erecek olan eski tip sürücü belge yenileme süreci bu sefer 3 ay daha uzatıldı. Böylelikle yeni son tarih 31 Ekim oldu.

Ehliyet yenileme için son tarih 31 Ekim oldu

Resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu süreyi son kez uzattıklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK.

Son tarih: 31 Ekim 2025.

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim."

Birçok kişi yenileme işlemlerini son günlere bırakmış, dün ve bugün randevu arayan vatandaşlar randevu bulamadığı için sosyal medyaya akın etmişlerdi.