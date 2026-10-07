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Ekim 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

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Ekim 2026 Alfa Romeo fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale modelleri bulunuyor.

Ekim 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Alfa Romeo, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın ürün gamında kompakt SUV sınıfındaki Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale bulunuyor.

Bu içerikte Alfa Romeo’nun Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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İçerikten Görseller

Ekim 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar
Alfa Romeo Junior Elettrica
Alfa Romeo Junior Ibrida
Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı
Junior Elettrica 2.188.710 TL
Junior Ibrida 2.124.500 TL
Tonale 3.725.700 TL

Junior Elettrica fiyatları - Ekim 2026

Alfa Romeo Junior Elettrica

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Elektrik Core, 4x2, Otomatik 2.188.710 TL
Elektrik Speciale+, Çift Kavramalı Otomatik, 4x2 2.474.300 TL

Junior Elettrica, Alfa Romeo'nun tamamen elektrikli kompakt SUV modeli olarak iki farklı donanım seviyesiyle listeleniyor. Core versiyonu 2.188.710 TL, Speciale+ versiyonu ise 2.474.300 TL fiyatla satışta.

Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+
Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+, Core

Junior Ibrida fiyatları - Ekim 2026

Alfa Romeo Junior Ibrida

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli Hibrit Core, 4x2, Çift Kavramalı Otomatik 2.124.500 TL
Benzinli Hibrit Speciale+, 4x2, Çift Kavramalı Otomatik 2.668.200 TL

Junior Ibrida, Junior ailesinin benzinli hibrit motor seçeneğine sahip versiyonu olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman ve Speciale+ donanımıyla listelenen model, elektrik destekli kullanım karakterini kompakt SUV formuyla sunuyor.

Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+
Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+

Tonale fiyatları - Ekim 2026

Alfa Romeo Tonale

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Dizel Diesel 130, Ti, DCT Otomatik, 4x2 3.725.700 TL
Benzinli Hibrit Hybrid 175, Speciale, DCT Otomatik, 4x2 4.247.400 TL

Tonale, Alfa Romeo'nun ürün gamındaki daha büyük SUV modeli olarak konumlanıyor. Geniş gövdesi, SUV karakteri ve markanın sportif tasarım anlayışını koruyan model, Ekim 2026 listesinde hibrit motor ve otomatik şanzımanla sunuluyor.

Tonale opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Brera Kırmızı 60.000 TL Speciale, Ti

Kaynak: Alfa Romeo

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