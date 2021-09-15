Yayınlanan Ekonomik Özgürlükler Endeksi'nde Türkiye 6,54 puanla 114. sırada yer aldı. 2018 yılında yayınlanan raporda ise Türkiye 6,69 puanla 100. sıradaydı.

Fraser Institute tarafından yapılan ve 165 ülkenin karşılaştırıldığı “Ekonomik Özgürlükler: 2021 Yıllık Raporu” yayınlandı. Rapor, iki yıllık araştırma birikimiyle hazırlanmış olan 2019 yılının “Ekonomik Özgürlükler Endeksi”ni de kapsıyor. Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından paylaşılan endekste, ülkelerin ekonomik özgürlüğünün politika ve kurumlarla ne kadar desteklendiği ölçülüyor.

2018 yılının raporuna göre 6,69 puanla 100. sırada yer alan Türkiye, 165 ülkenin karşılaştırıldığı 2019 yılı endeksinde 6,54 puanla 114. sıraya geriledi.

Değerlendirme neye göre oluyor?

Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi, 5 geniş başlık baz alınarak değerlendiriliyor. Bu başlıklar ise şu şekilde:

Kamu Büyüklüğü

Hukuk Sistemi ve Mülkiyet Hakları

Sağlam Para

Uluslararası Ticaret Özgürlüğü

Mevzuat

Endeks, 0-10 puan üzerinden ortalama bir puana göre ülkeleri özgür, 2. çeyrek, 3. çeyrek ve özgür olmayan diyerek sınıflandırıyor.

Honk Kong - 8,91 Singapur - 8,81 Yeni Zelanda - 8,56 İsviçre - 8,48 Gürcistan - 8,26 ABD - 8,24 Litvanya - 8,21 Avustralya - 8,20 Danimarka- 8,17

Endeksin ilk üç sırasında Hong Kong, Singapur ve Yeni Zelanda yer alırken, Venezuela son sıra da yer aldı.

155. Yemen - 5,45

156. Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 5,36

157. Orta Afrika Cumhuriyeti - 5,36

158. Suriye - 5,19

159. Kongo - 5,08

160. İran - 5,06

161. Zimbabwe - 4,94

162. Cezayir - 4,90

163. Libya - 4,79

164. Sudan - 4,19

165. Venezuela - 2,83

Türkiye’nin sınıflandırılması:

Kamu Büyüklüğü başlığından 6,53, Hukuk Sistemi ve Mülkiyet Hakları’ndan 4,85, Sağlam Para’dan 8,54, Uluslararası Ticaret Özgürlüğü’nden 6,93 ve son olarak Mevzuat’tan 5,82 alarak ortalama 6,54 puan elde eden Türkiye; 165 ülke arasında 114. Sırada yer aldı.

Kısmi özgür Türkiye:

Bu sıralamayla Türkiye, ekonomik özgürlük açısından 'kısmi özgür' denilebilecek 3. çeyrek sınıf ülkeler arasında yer alıyor. 2002 yılından bu yana son çeyrek, yani özgür olmayan ülkeler sınıfında yer almayan Türkiye, en yüksek sıralamasına ise 2008 yılında 6,99 puanla 66. sıraya yerleşmesiyle elde etmişti .

Ekonomik Özgürlükler: 2021 Yıllık Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.