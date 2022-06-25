Elden Ring, Darks Souls ve Sekiro gibi yapımlarıyla bilinen FromSoftware oyun geliştiricisi alımı ilanı yayınladı ve yeni oyunlardan birinin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Birkaç ay önce piyasaya çıkan ve çıktığı ilk günden beri listelerin zirvesinde yer alan Elden Ring’in arkasındaki şirket FromSoftware yeni oyunlar üretmeye devam ediyor. Firma yapım aşamasında olan “birden fazla” proje için iş ilanı açtı. Aynı zamanda Hidetaka Miyazaki, oyunlardan birinin tamamlanmak üzere olduğunu da açıkladı. FromSoftware’in kısa bir süre içinde yeni bir oyun ile karşımıza çıkması bekleniyor.

FromSoftware’in resmi Twitter hesabında birkaç yeni proje için çeşitli pozisyonlarda personel arandığına dair bir tweet atıldı. “Oyun üretmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Aramıza katılmak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz” diye atılan tweet’in görselinde ise Sekiro, Bloodborne ve Dark Souls’un karakterlerinin yanı sıra stüdyonun çok sevilen ancak uzun süredir yeni oyunu çıkmayan serilerinden biri olan Armored Core’un ana karakteri de yer aldı. Atılan tweet sonrasında pek çok kullanıcı görseldeki oyunların yeni versiyonlarının çıkacağını düşünüyor.

Şirket sadece oyun geliştiricisi ilanı yayınlamadı

İş ilanı sayfasında yer alan bilgilere göre FromSofware yalnızca oyun geliştiricisi için değil aynı zamanda oyun tasarımcısı, grafik tasarımcı, insan kaynakları elemanı ve satış elemanı gibi birçok pozisyon için de yeni ilanlar yayınlamış durumda. Oyun şirketlerinin sosyal medya hesaplarından iş ilanları yayınlamaları oldukça normal ancak FromSoftware’in yayınladığı ilanın Miyazaki’nin henüz tanıtılmamış bir oyunun tamamlanma aşamasında olduğuna dair verdiği röportajın hemen ardından paylaşılması büyük bir heyecan uyandırdı.

Şirket Elden Ring’in güncelleme alacağını duyurmuştu ve geçtiğimiz günlerde de oyuna “Hayatta Kalma” modu gelmişti. Miyazaki söylediği oyun hakkında herhangi bir ipucu vermese bile bu ilanın, atılan tweet’in görselindeki oyunlarla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu ilanın başka bir oyun için olabileceğini de hatırlatmakta fayda var.

Bahsedilen oyun kısa bir süre içerisinde duyurulabilir ancak bu sene içinde piyasaya sürülmesi zor gibi görünüyor. FromSoftware’in yayınladığı ilan şirketin birden fazla oyun üzerinde çalışmaya devam ettiğini kanıtlar nitelikte. Yani bu tarz oyunları seven kullanıcılar yeni bir oyun için çok fazla beklemeyecek gibi görünüyor.