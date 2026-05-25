Kurban Bayramı’nda elektrikli aracıyla uzun yola çıkacaklar için şarj istasyonu bulmayı kolaylaştıran uygulamaları bir araya getirdik. Bu uygulamalar sayesinde istasyon konumu, soket tipi, müsaitlik durumu, fiyat bilgisi ve rota planlaması gibi detayları yola çıkmadan önce görebilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkmak zaten başlı başına plan isteyen bir süreç. Ancak işin içine bir de elektrikli araç girince rota belirlemekten daha önemli bir konu ortaya çıkıyor: “Yolda nerede şarj edeceğim?”

Neyse ki artık bu sorunun yanıtını bulmak için dakikalarca arama yapmanıza gerek yok. Türkiye’deki şarj istasyonlarını, fiyatları, soketleri, müsaitlik durumlarını ve kullanıcı yorumlarını gösteren birçok uygulama var. Biz de bayram yolculuğuna çıkmadan önce telefonunuzda bulunması gereken uygulamaları derledik.

Şarj@TR

EPDK tarafından sunulan Şarj@TR, Türkiye’deki lisanslı elektrikli araç şarj istasyonlarını görmek için başvurabileceğiniz en güvenilir kaynaklardan biri. Uygulama sayesinde halka açık şarj istasyonlarını harita üzerinden görebiliyor, soket bilgilerine bakabiliyor ve bazı istasyonların güncel müsaitlik durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle uzun yola çıkmadan önce resmî kaynak üzerinden kontrol yapmak isteyenler için oldukça kullanışlı.

iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

ChargeIQ

ChargeIQ, farklı şarj operatörlerini tek ekranda görmek isteyenler için geliştirilen yerli uygulamalardan biri. Uygulama üzerinden yakınınızdaki istasyonları görebiliyor, filtreleme yapabiliyor, rota oluşturabiliyor ve istasyonların doluluk ya da fiyat bilgilerini karşılaştırabiliyorsunuz. Yani “en yakın istasyon nerede?” sorusunun yanında “hangisi bana daha mantıklı?” sorusuna da yanıt veriyor.

iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

ChargeMate

ChargeMate, elektrikli araç kullanıcılarının farklı markalara ait şarj istasyonlarını tek uygulama üzerinden görüntülemesini amaçlıyor. Uygulama; rota planlama, istasyon bulma ve şarj sürecini yönetme gibi özelliklerle özellikle uzun yol öncesinde işinizi kolaylaştırabilir. Bayram trafiğine çıkmadan önce alternatif şarj noktalarını görmek isteyenler için değerlendirilebilecek uygulamalardan biri.

iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

PlugShare

PlugShare, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde en çok bilinen elektrikli araç şarj haritası uygulamalarından biri. Uygulamanın en güzel tarafı ise kullanıcı yorumları ve fotoğraflar. Örneğin bir istasyonun çalışıp çalışmadığını, orada sıra olup olmadığını ya da daha önce giden kullanıcıların nasıl bir deneyim yaşadığını görebiliyorsunuz. Bu da özellikle bilmediğiniz bir güzergâhta yola çıkarken büyük avantaj sağlıyor.

iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Voltla

Voltla, elektrikli araç şarj istasyonlarını bulmanın yanında fiyat karşılaştırması yapmak isteyenler için öne çıkan uygulamalardan biri. Uygulama sayesinde farklı markalara ait istasyonları harita üzerinde görebiliyor, fiyat bilgilerini inceleyebiliyor ve size en uygun şarj noktasına rota oluşturabiliyorsunuz. Uzun yolda maliyeti biraz daha kontrol altında tutmak isteyenler için iyi bir seçenek.

iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

ZES

ZES, Türkiye’de yaygın şarj ağına sahip operatörlerden biri olan Zorlu Energy Solutions’ın uygulaması. Uygulama üzerinden ZES istasyonlarını görüntüleyebilir, istasyonların konumuna bakabilir ve şarj işlemlerinizi yönetebilirsiniz. Özellikle şehirler arası yollarda ZES istasyonlarını kullanmayı planlıyorsanız uygulamayı yola çıkmadan önce indirip hesabınızı hazırlamanızda fayda var.

iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Eşarj

Eşarj, Enerjisa güvencesiyle hizmet veren ve Türkiye’de birçok noktada karşımıza çıkan şarj ağlarından biri. Şehir merkezleri, AVM’ler ve yoğun güzergâhlarda sıkça karşılaşabileceğiniz Eşarj istasyonlarını uygulama üzerinden görebilir, şarj sürecinizi takip edebilirsiniz. Bayram yolculuğunda mola noktalarını önceden belirlemek isteyenler için telefonunuzda bulunması gereken operatör uygulamalarından biri.

iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

Yola çıkmadan önce tek uygulamaya güvenmeyin

Elektrikli araçla uzun yola çıkarken tek bir uygulamaya güvenmek yerine birkaç farklı uygulamayı birlikte kullanmak çok daha mantıklı. Örneğin Şarj@TR ile resmî istasyon verilerini kontrol edebilir, PlugShare ile kullanıcı yorumlarına bakabilir, ChargeIQ veya Voltla ile fiyat ve rota karşılaştırması yapabilirsiniz.