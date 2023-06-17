Stellantis, Çin'in yavaş yavaş Avrupa'yı ele geçirmesinin ardından uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarına girme kararı aldı. Bu kapsamda Citroen, önümüzdeki yıl C3'ün elektrikli versiyonunu piyasaya sürecek.

Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Jeep gibi popüler markalar dahil 14 markayı bünyesinde bulunduran otomobil devi Stellantis, önümüzdeki yıl uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarına gireceğini duyurdu. Şirketin bu kategorideki yeni ucuz elektrikli otomobili Citroen’den gelecek.

Gelen bilgilere göre önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen araç, şirketin ülkemizde de oldukça popüler olan C3 modelinin elektrikli versiyonu olacak. Araç, tıpkı C4’ün elektrikli versiyonunda olduğu gibi e-C3 olarak adlandırılacak.

e-C3'ün fiyatı 27 bin euro civarında olacak

Şirket, yeni elektrikli şehir otomobiliyle birlikte kızışan ucuz elektrikli araç pazarında öne çıkmak istiyor. e-C3’ün, Dacia Spring ve Renault 5 EV de dahil bazı Çin’den ithal edilen düşük fiyatlı otomobillerle yarışması bekleniyor.

Elektrikli C3 hakkındaki detaylar şu an için oldukça az. Bloomberg’ün aktardığına göre araç, 27 bin euro (vergisiz 646 bin TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. 300 kilometreden fazla menzile sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Citroen’in yeni CEO’su Thierry Koskas da konuya ilişkin verdiği demeçte “Citroen’in uygun fiyatlı otomobiller yapma geçmişi var ve şu anki rolü, elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir kılmak. Bugün bu arabanın muadili yok” ifadelerini kullandı.

Avrupalı otomobil devlerinin ucuz elektrikli üretmek için hamleler yapması pek şaşırtıcı değil. Çin, bu tarz araçlarıyla son zamanlarda kıtayı ele geçirmeye başlamıştı. İlk çeyrekte Çin’in elektrikli araç ithalatı, otomobil endüstrisinin merkezi olarak bilinen Almanya’da üç kattan fazla artmıştı. Ülke ayrıca, dünyanın en çok otomobil satan ülkesi olmayı da başarmıştı.

Citroen’in güncel fiyatları için;

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller için;