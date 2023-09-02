Opel, elektrikli Astra modelini Türkiye'de satışa sundu. Opel'e göre bu model, şimdiye kadar ürettikleri en çevreci araba olma özelliğini taşıyor.

Elektrikli araba furyası tüm dünyada hızla devam ediyor. En çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Opel, Türkiye'de elektrikli araç piyasasında Corsa Elektrik ve Moppa Elektrik modelleri ile yer edindi. Marka daha sonrasında elektrikli araba modellerine bir yenisini daha ekledi. Opel, "Yeni Nesil Sürüş Deneyimi" sloganı ile tamamen elektrikli ve emisyonsuz olarak tanıttığı 'Yeni Astra Elektrik' modelini Türkiye'de satışa sundu.

Yeni Astra Elektrik modeli, tasarım açısından şık bir çizgide ilerliyor. Keskin hatlara sahip olan Astra, otomobil severler için göz dolduran bir model. Elektrikle çalışan bir model olduğu için çevreci bir araba olarak karşımıza çıkıyor. Zaten şirketin "Şimdiye kadar ürettiğimiz çevre dostu Astra ile tanış." cümlesinden de anlaşılabiliyor.

İşte Yeni Astra Elektrik

Yeni Astra Elektrik'in jantları keskin çizgilere sahip. 18" alaşımlı elmas kesim jantlar, çok şık duruyor. Sportif ve yenilikçi tasarımı ile hatchback modellere yeni bir soluk geliyor. 418 km'lik menzile ulaşan Ultimate motorlu Astra'nın tek vitesli redüktör şanzımanı mevcut. Bu motor 115kW/156 HP güç ve 270 Nm tork sağlıyor. 100 Km/s hıza yaklaşık 9,2 saniyede ulaşması oldukça heyecan verici.

Batarya kapasitesi 54 kWh olan Astra, 17 modül ve 102 hücre sayısına sahip. Şarj dolumu konusunda sürücülere büyük kolaylık sağlamayı amaçlayan Astra'nın bataryası ev tipi şarj (AC) ile %100 kapasiteye yaklaşık 19 saatte ulaşıyor. Tabii bu şarj süreleri, şarj tipine göre değişkenlik gösteriyor. Duvar tipi (AC) şarj ile 5 saat 45 dakikada tam dolum sağlayan Astra, hızlı şarj (DC) ile sadece 26 dakikada bataryasını doldurabiliyor.

Yeni Astra, diğer araçlara göre daha güvenli bir sürüş vadediyor

Sanal gösterge paneli, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün ekranına yansıtıyor. Multimedya deneyimi, daha ayrıntılı harita görüntüleri ve sürüş esnasındaki diğer veriler sayesinde sürücü, seyatini daha da kontrol altına alabiliyor.

Intelli-Drive teknolojisi, güvenli bir sürüş yaşatmayı hedefliyor. Teknoloji, şeritleri takip ediyor, kör nokta uyarı sistemi ile uzak mesafeden gelen araçlara karşı sürücüye bilgi veriyor ve 40 metrelik mesafeye kadar bisiklet ve yayalar gibi yaklaşan nesneler hakkında sürücüyü uyarıyor. Ayrıca 360 derecelik görüş kamerası sayesinde aracı park etmek Astra ile daha kolay.

Uzun süren yolculuklar için konfor sağlamayı hedefleyen Astra, AGR sertifika onaylı koltuklara sahip. Ayarlanabilir başlıklar, elektrikli bel desteği, elektrikli minder eğim ayarı ve minder uzantısı gibi 10 farklı ayarlama sunuyor.

Araç, multimedya ekranı olarak 10" büyüklükteki bir ekrana sahip. Bu ekranda bulunan üç boyutlu navigasyon sistemi sayesinde sürücüler, seyahatleri boyunca daha akıllı bir sürüş keyfi yaşayabiliyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden multimedya ekranına bağlanabiliyoruz.

Opel Astra Elektrik fiyatı

Arktis beyaz, Kristall gri, Vulkan gri, Karbon siyah, Kardio kırmızı, Kült sarı ve Kobalt mavi olmak üzere 7 farklı rengi olan, Haziran ayında online rezervasyon yöntemi ile 75 bin TL'lik kapora ödeyerek ön sipariş ile alabileceğiniz Astra'nın başlangıç fiyatı ise 1.599.900 TL.