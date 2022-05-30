Yıllar önce Geleceğe Dönüş filmi ile ünlenen spor otomobil DMC-12'nin yeni bir versiyonu tanıtıldı. Alpha5 olarak isimlendirilen yeni otomobil, elektrikli motora ve oldukça şık bir tasarıma sahip.

70'li yıllarda sektöre hızlı bir giriş yapan ancak istediğini bulamayıp iflas eden DeLorean Motor Company (DMC), yıllar sonra elektrikli motora sahip bir otomobille geri döndü. "Alpha5" olarak isimlendirilen otomobil, şirketin ticari yaşamında ürettiği tek model olan DMC-12'den esinlenilerek oluşturuldu.

DMC-12, piyasada kendisine yer bulamamış olsa da Back to Future (Geleceğe Dönüş) isimli film sayesine dünya geneline nam salmıştı. 1985 yılında ilk kez yayınlanan ve zaman içerisinde bir üçleme haline gelen film için özel olarak modifiye edilen DMC-12, o yıllarda rüyaları süsleyen otomobillerden bir tanesiydi. Alpha5 de en az orijinali kadar ilgi görebilir gibi görünüyor.

Karşınızda DMC Alpha5

Alpha5'in dış tasarımı oldukça fütüristik bir yapıya sahip. İncecik şerit LED farlara sahip olan araç, hemen her detayıyla kendine hayran bırakıyor. DMC-12'den esinlenilerek oluşturulan tasarım, kanat kapıları ile de dikkat çekiyor. Bu kapı tasarımı hem arkaya hem de öne oturacak yolcular için yeterli alanı sağlıyor.

Aracın arka kısmına baktığımızda aydınlatmalı DeLorean logosunu görüyoruz. Arka kısmı tamamen kaplayan şerit LED aydınlatmalarsa arabaya farklı bir hava katmış durumda. Aracın arka camını tamamen kaplayan rüzgarlıksa orijinal DMC-12'den alınmış durumda.

Alpha5, elektrik motoruyla da etkileyici bir otomobil. Şirkete göre 0-100 km/sa hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayan otomobil, EPA standartlarına göre 480 kilometre civarında menzil sunan bir batarya kurulumuna sahip. Aracın maksimum hızının ise 241 km/sa ile sınırlandırıldığını belirtelim.

DMC Alpha5'in fiyatının ne olacağı bilinmiyor. Ancak bu otomobil, önümüzdeki aylarsa ön siparişe açılacak. Yalnızca 88 adet üretilecek Alpha5, 2024 yılında yollara inmiş olacak.

Orijinal DMC-12 böyle görünüyordu: